Кубраков: Україна не обговорює закриття кордону з Польщею

Україна не веде переговори про закриття кордонів для торгівлі з Польщею, заявив Олександр Кубраков. Таким чином він спростував заяву польського прем'єра Дональда Туска про те, що такі переговори мають місце.

Україна не веде з Польщею переговори про закриття кордонів для переміщення товарів. Про це у середу, 28 лютого, заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, повідомила у Telegram пресслужба відомства.

“Ніхто з української сторони не веде переговори про закриття кордонів з Польщею. Для нас стабільно працюючий кордон - це питання виживання у війні з російським агресором", - заявив Кубраков.

Також він зазначив, що Україна "з великою повагою ставиться до дружньої Польщі" і запропонувала їй "конструктивні рішення", а також зробила "кроки назустріч" для зняття напруженості на кордоні.

"Очікуємо відповідні рішення з боку польського уряду, щоб ситуація не зайшла в глухий кут. Подібне рішення не буде вигідне нікому, окрім нашого спільного ворога", - заявив Кубраков.

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Туск раніше заявив про переговори щодо закриття кордону

Таким чином Кубраковвідреагував на заяву прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска про можливість "тимчасового" закриття кордонів між державами для проведення торгівельних операцій. За словами польського прем'єра, його уряд "говорить з українською стороною про тимчасове закриття кордону, припинення взагалі торгівлі".

"Я готовий ухвалювати важкі рішення, коли йдеться про кордон з Україною, завжди консультуючись з Києвом, щоб не було непотрібної напруги. Але ми повинні знайти довгострокове рішення", - заявив Туск.

Напередодні Туск також заявив, що не може виключити розширення національної заборони на імпорт українського зерна на іншу продукцію, якщо Європейський Союз не вживатиме заходів для захисту ринків блоку. Його заява пролунала у той час, як тисячі польських фермерів вийшли на вулиці Варшави, протестуючи проти імпорту продовольства з України та правил, передбачених "Зеленою угодою" ЄС.

Окрім того, польські фермери вже кілька тижнів блокують низку КПП на польсько-українському кордоні. Під час акцій неодноразово доходило до того, що страйкарі висипали українське збіжжя з вантажівок і вантажних потягів.

З березня до протестів польських фермерів можуть доєднатися перевізники з вимогою запровадження комерційних дозволів для українських компаній.