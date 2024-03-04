Туск прагне заборони імпорту агропродукції з РФ на рівні ЄС

Після обіцянки розглянути можливість заборони імпорту агропродукції з Росії у Польщі, Дональд Туск ініціював запровадження обмежень на рівні ЄС. За його словами, такий підхід буде ефективнішим, ніж рішення окремих країн.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск ініціює запровадження заборони на імпорт аграрної продукції з Росії та Білорусі на рівні Європейського Союзу. Про це він заявив у понеділок, 4 березня, під час візиту до Литви, повідомляє Reuters.

"Я хотів би повідомити вам, що сьогодні я звернуся до спікера парламенту з пропозицією щодо резолюції, яка закликає Європейську Комісію запровадити санкції щодо продуктів харчування з Росії та Білорусі", - сказав він на спільній пресконференції з прем'єр-міністеркою Литви Інгрідою Шимоніте.

Туск висловив переконання, що спільні рішення Європейського Союзу будуть більш ефективними, ніж заходи, які запроваджують окремі країни. Він додав, що це дозволить "повністю лібералізувати можливості експорту української сільськогосподарської продукції та продуктів харчування до третіх країн", зауважує AFP.

Шимоніте зазначила, що її країна підтримає цю ініціативу.

Латвія вже заборонила агроекспорт з РФ і Білорусі

У середині лютого імпорт сільськогосподарської продукції з Росії та Білорусі заборонила Латвія. Минулого тижня перед зустріччю Ради міністрів ЄС із сільського господарства міністр сільського господарства Латвії Армандс Краузе також заявив, що його країна вимагає від Брюсселя розширити дію антиросійських санкцій на агропродукцію.

При цьому до Польщі, де фермери котрий тиждень блокують кордон для обмеження ввезення агропродукції з України, російський і білоруський експорт продовжує надходити, що останнім часом викликало гостру критику з боку українських ЗМІ і політиків.

Минулого тижня, під час візиту до Варшави прем'єрки Латвії Евіки Сіліні, Туск пообіцяв, що Польща проаналізує обмеження, запроваджені в Латвії. "І я не виключаю, що Польща виступить з відповідною ініціативою", - сказав тоді польський прем'єр.

Як відомо, чинні санкції ЄС проти Росії, запроваджені у зв'язку з повномасштабною війною проти України, не поширюються на сільськогосподарську та продовольчу продукцію, оскільки, як наголошували в Єврокомісії, вона є основою забезпечення глобальної продовольчої безпеки. Обмежувальні заходи стосуються переважно компаній, банків, фізосіб, причетних до війни, та частково сектора російської енергетики.

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