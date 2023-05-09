Європарламент схвалив лібералізацію торгівлі з Україною
Ксенія Польська (Брюссель)
22 хв. тому
Євродепутати підтримали продовження чинного безмитного режиму між Європейським Союзом та Україною ще на один рік.
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Європейський парламент у Страсбурзі у вівторок, 9 травня, схвалив тимчасове скасування імпортних мит Європейського Союзу на українську продукцію ще на рік, починаючи з 6 червня. За продовження безмитного режиму з Україною проголосували 537 депутатів, 42 виступили проти, 38 утрималися. Тепер це рішення має затвердити Рада ЄС.
Між тим, від початку травня діють виняткові тимчасові заходи щодо імпорту чотирьох сільськогосподарських продуктів з України - пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника у п'яти країнах ЄС - Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини.
Імпорт відповідних товарів до цих країн заборонено до 5 червня 2023 року, але Європейська Комісія готова до подальших обмежень і після 5 червня, поки зберігається виняткова ситуація, заявили в Брюсселі: "Ці заходи необхідні з огляду на виняткові обставини серйозних вузьких місць у логістиці, з якими зіткнулися п'ять країн-членів ЄС".
Транзит українських товарів через ці країни може здійснюватися.