ЄК підготувала проєкт переговорних рамок про вступ України

Європейська комісія подала на розгляд Європейської Ради проєкт переговорних рамок з Україною та Молдовою щодо їхнього вступу в ЄС. Єврорада має розглянути і затвердити ці рамки.

Європейська комісія (ЄК) подала до Європейської Ради пропозиції щодо проєкту переговорних рамок з Україною та Молдовою щодо їхнього вступу до Євросоюзу. Як наголошується в заяві на сайті Єврокомісії, опублікованій у вівторок, 12 березня, ці рамки встановлюють правила та принципи переговорів щодо вступу з кожною країною-кандидатом.

"Проєкт рамок, підготовлений Європейською Комісією, складається з трьох частин: 1) принципи, що регулюють переговори про вступ, 2) суть переговорів і 3) процедура переговорів. Метою переговорів є прийняття Україною та Молдовою нормативно-правової бази ЄС у повному обсязі та забезпечення її повної імплементації та виконання", - йдеться у повідомленні.

Проєкт переговорних рамок "ґрунтується на досвіді минулих розширень і на поточних переговорах щодо вступу". "Вони інтегрують переглянуту методологію розширення та враховують зміну законодавства ЄС", - йдеться у повідомленні.

Як зазначили у Єврокомісії, надалі Європейська Рада має розпочати внутрішні обговорення цих текстів. Після того, як Єврорада ухвалить переговорні рамки, головуюча у Раді ЄС країна представить узгоджену спільну позицію ЄС на першій міжурядовій конференції з кожною країною, що ознаменує офіційний початок переговорів про вступ. На цьому етапі переговорні рамки будуть оприлюднені.

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Нагадаємо, 8 листопада, коли Єврокомісія рекомендувала ініціювати переговорний процес з Україною, були також оприлюднені певні "технічні застереження". Згідно з ними Україні необхідно досягти більшого прогресу у ключових сферах - від створення надійної та незалежної судової системи до захисту прав меншин та впровадження антикорупційних заходів.

Раніше президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) заявила, що Європейський Cоюз надасть загальну рамку для переговорів щодо вступу України в ЄС у середині березня, хоча раніше повідомлялося, що переговорна база з'явиться лише влітку.