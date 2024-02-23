Київ досяг угоди з МВФ про транш на 880 млн доларів

Представники МВФ зустрілися у Варшаві з українськими посадовцями. Під час перемовин досягнуто згоди про виділення Києву чергового траншу допомоги, яку ще має затвердити виконавча рада фонду.

Україна досягла з Міжнародним валютним фондом (МВФ) угоди на рівні персоналу (SLA) про надання Києву 880 мільйонів доларів у рамках затвердженого рік тому третього етапу пакета допомоги загальним обсягом 15,6 мільярда доларів. Про це йдеться у повідомленні МВФ , опублікованому в ніч проти п'ятниці, 23 лютого.

Угода, яка ще має затвердити виконавча рада фонду, була досягнута під час переговорів групи представників МВФ з українськими чиновниками, проведених 17-22 лютого у Варшаві. У пресрелізі фонду наводяться слова керівника групи Гевіна Грея, який наголосив на високих результатах, досягнутих владою України, попри труднощі, пов'язані з веденням війни.

"Влада виконала всі кількісні критерії ефективності, крім одного - незначний недобір податкових надходжень через блокаду кордонів - і всі чотири структурні показники, які мали бути переглянуті", - заявив Грей.

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У березні 2023 року МВФ схвалив пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 15,6 млрд доларів (14,4 млрд євро). Ця програма є частиною ще більшого міжнародного пакета допомоги обсягом 115 млрд доларів (106 млрд євро), які Україна має отримати протягом чотирьох років.