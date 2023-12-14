Україна отримала третій транш МВФ обсягом 900 млн доларів

Україна отримала третій транш за новою програмою співпраці з МВФ. Загалом у 2023 році Україна отримала від МВФ майже 4,5 млрд доларів.

Україна отримала транш за програмою з Міжнародним валютним фондом (МВФ) обсягом майже 900 мільйонів доларів. Про це у четвер, 14 грудня, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у соціальній мережі Х.

"Україна отримала на свої рахунки близько 900 мільйонів доларів від МВФ. Ці кошти підуть на фінансування першочергових бюджетних видатків", - зазначив прем'єр.

Також Шмигаль подякував директорці-розпорядниці МВФ Крісталіні Георгієвій та команді фонду "за швидкі рішення на користь України та високу оцінку зусиль України щодо проведення реформ".

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Третій транш за новою програмою

Отримані кошти стали третім траншем в рамках нової програми співпраці між Україною та фондом.

МВФ у березні нинішнього року схвалив пакет фінансової допомоги Україні у розмірі 15,6 мільярда доларів. Ця програма є частиною ще більшого міжнародного пакета допомоги обсягом 115 мільярдів доларів, які Україна має отримати протягом чотирьох років.

На початку квітня МВФ виділив Україні перший транш за новою програмою у розмірі 2,7 мільярда доларів. У липні Україна отримала другий транш від МВФ у розмірі 890 мільйонів доларів.

Також стало відомо, що Україна вже отримала від МВФ нові структурні орієнтири, які має виконати для отримання четвертого траншу за цією програмою.