Україна отримала 1,5 млрд доларів від Світового банку

Україна отримала 1,5 мільярда доларів позики на підтримку політики розвитку "Основи зростання" (Growth Foundations Development Policy Loan, DPL - Ред.). Як повідомила пресслужба міністерства фінансів України у п'ятницю, 29 березня, гроші надійшли від Японії та Великобританії через механізм Світового банку.

"Фінансування складається з гарантії уряду Японії через цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) обсягом 984 мільйонів доларів та гарантії Великобританії на суму 516 мільйонів доларів. До загального фонду державного бюджету надійшло 1,4 мільярда доларів. З метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України програмою передбачена капіталізація відсотків з японських грошей у сумі 99,54 мільйона доларів", - йдеться у повідомленні.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, які наводить пресслужба відомства, залучені гроші спрямують на підтримку ключових пріоритетів держбюджету.

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Також у відомстві наголошують, що для отримання траншу Україна виконала вісім необхідних вимог за програмою, зокрема, гармонізувала митне та податкове законодавство з нормами Євросоюзу, покращила фіскальну політику та регулювання ринків капіталу, а також забезпечила прозорість та підзвітність у системі електронних закупівель.

Нагадаємо, що Рада директорів Світового банку днями схвалила надання Україні цієї позики на підтримку політики розвитку. Проєкт спрямований на підтримку проведення реформ в Україні, а гроші зараховуються до загального фонду державного бюджету єдиним траншем за результатами виконаних завдань.

Головні напрями реформ стосувалися вдосконалення корпоративного управління, стимулювання відновлювального енергогенерування, впровадження аграрних нот, зміцнення фінансового сектору через поліпшення доступу бізнесу до фінансування, імплементації митного та податкового досвіду Європейського Союзу до українського законодавства, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, забезпечення прозорості та підзвітності замовників у системі електронних закупівель.

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