Україна отримає 1,5 млрд доларів позики через Світовий банк

Світовий банк схвалив надання Україні 1,5 мільярда доларів кредиту під гарантії Японії та Великобританії. Кошти зарахують до державного бюджету єдиним траншем до кінця березня.

Рада директорів Світового банку схвалила надання Україні 1,5 мільярда доларів позики на підтримку політики розвитку. Про це повідомив Кабінет Міністрів України в ніч на середу, 27 березня.

984 мільйони доларів будуть надані під гарантії уряду Японії, 516 мільйонів доларів - під гарантії уряду Великобританії. Задля зниження вартості обслуговування кредитних зобов'язань України в рамках позики передбачається капіталізація відсотків у сумі 99,54 мільйона доларів.

Кошти - за результатами реформ

Проєкт спрямований на підтримку проведення реформ в Україні, а кошти зараховуються до загального фонду державного бюджету єдиним траншем за результатами виконаних завдань.

Головні напрями реформ стосувалися вдосконалення корпоративного управління, стимулювання відновлювального енергогенерування, впровадження аграрних нот, зміцнення фінансового сектору через поліпшення доступу бізнесу до фінансування, імплементації митного та податкового досвіду Європейського Союзу до українського законодавства, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, забезпечення прозорості та підзвітності замовників у системі електронних закупівель.

"Україна виконала всі зазначені заходи для впровадження необхідних реформ, які дозволять прискорити свій євроінтеграційний шлях та сприятимуть зростанню економіки", - йдеться у повідомленні.

На що Україна спрямує отримані гроші

Очікується, що гроші надійдуть до держбюджету України вже до кінця березня.

"Залучені кошти будуть спрямовані на підтримку державного бюджету України та відновлення економіки, фінансування першочергових соціальних і гуманітарних видатків держбюджету", - повідомляє уряд.

Читайте також: ЄС остаточно погодив виділення Україні ще 5 млрд євро військової допомоги