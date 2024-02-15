Звіт: На відновлення України потрібно майже 500 млрд доларів

Потреби України у відновленні внаслідок російського вторгнення становлять 486 мільярдів доларів, ідеться у звіті RDNA3. За рік загальні витрати на відновлення України збільшилися на 18 відсотків.

Станом на 31 грудня 2023 року загальні витрати на відновлення України внаслідок російського вторгнення становлять 486 мільярдів доларів протягом наступного десятиліття. Про це йдеться у звіті RDNA3 (Rapid Damage and Needs Assessment), підготовленому спільно українським урядом, Світовим банком, Європейською комісією та Організацію Об'єднаних Націй і опублікованому в четвер, 15 лютого.

Згідно зі звітом, за рік загальні витрати на відновлення України збільшилися на 18 відсотків - попередня оцінка RDNA2 становила 411 мільярдів доларів. Зазначається, що сума у 486 мільярдів доларів приблизно у 2,8 раза перевищує номінальний ВВП України на 2023 рік.

Також, згідно зі звітом, прямі збитки в Україні наразі досягли майже 152 мільярдів доларів. "Найбільш постраждалими секторами визначені житло, транспорт, торгівля та промисловість, енергетика та сільське господарство. Як і у тогорічному звіті, найбільш постраждалими регіонами визнані Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька, Херсонська та Київська області", - йдеться у повідомленні. По всій країні було пошкоджено або зруйновано 10 відсотків житлового фонду, а руйнування дамби Каховської ГЕС в червні 2023 року призвело до катастрофічних наслідків для навколишнього середовища, зауважують автори звіту.

Оцінка RDNA3 охоплює збитки, заподіяні протягом майже дворічного періоду від часу повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року до 31 грудня 2023 року.

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Потреби України у 2024 році

За оцінкою RDNA2 Україна у 2024 році потребуватиме 15,3 мільярда доларів на критичні проєкти відновлення, з фокусом на підтримці приватного сектора, відновлення соціальної інфраструктури та комунальних послуг, сфери енергетики, транспорту та житла. Близько 5,5 мільярда доларів із цього фінансування було забезпечено як за рахунок підтримки міжнародних партнерів України, так і за рахунок власних ресурсів. При цьому близько 10 мільярда доларів наразі не профінансовано, йдеться у звіті RDNA3.

Зазначається, що ключові потреби України на 2024 рік включають в себе відновлення, зокрема, в сферах житла та комунальних послуг (3,1 мільярда доларів), транспорту та логістики (2,3 мільярда доларів), енергетики (2,7 мільярдів доларів).

З часу останньої оцінки RDNA2 Україна за підтримки своїх партнерів провела аварійно-відновлювальні роботи на понад двох тисячах кілометрах автомагістралей, відновила понад 200 кілометрів залізничної інфраструктури, а у сфері освіти було відновлено близько 500 навчальних закладів та понад 3500 бомбосховищ, наголосили в міністерстві розвитку громад та території України.

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