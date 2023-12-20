Україна отримала від ЄС 150 мільйонів євро на відновлення

В рамках програми підтримки відновлення України український мінфін отримав від ЄС грант на 150 мільйонів євро.

Україна у середу, 20 грудня, отримала 150 мільйонів євро фінансової допомоги на безповоротній основі від Європейського Союзу.

Як повідомили у пресслужбі міністерства фінансів України, залучені гроші є частиною угоди між Україною та ЄС про фінансування програми "Підтримка швидкого відновлення України (Контракт з розбудови держави та посилення стійкості)".

"Грантове фінансування допоможе забезпечити пріоритетні заходи з відновлення критично важливих об’єктів, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ, зокрема транспортної інфраструктури, комунальних об’єктів і послуг, соціальної інфраструктури та житлових приміщень”, - цитує пресслужба відомства міністра фінансів України Сергія Марченка.

У міністерстві додали, що другий транш обсягом 100 мільйонів євро очікується вже у першому кварталі 2024 року. Планується, що гроші буде спрямовано як на фінансування заходів з відновлення, так і на підтримку малих фермерських господарств й інших представників сільського господарства.

Читайте також: Україна отримала третій транш МВФ обсягом 900 мільйонів доларів

Напередодні, 19 грудня, Сергій Марченко на зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків країн Великої сімки (G7), керівництва ЄС, МВФ і Світового банку повідомив, що на тлі зростання ВВП та зниження рівня інфляції потребу України у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити з 41 мільярда доларів до 37,3 мільярда доларів. Він наголосив, що для збереження економічного відновлення України та фінансової стабільності перед викликами повномасштабної війни, вчасне надходження необхідної допомоги від міжнародних партнерів є життєво важливим.

За словами Марченка, за 2023 рік міністерству фінансів України вдалося залучити вже понад 39 мільярдів доларів зовнішнього фінансування, до кінця року сума сягне близько 42,3 мільярда доларів.

Згідно з проєктом держбюджету України на 2024 рік, ухваленому Верховною Радою на початку листопада, для його фінансування планується залучити зовнішніх запозичень обсягом 1,67 трильйона гривень (понад 44 мільярди доларів).