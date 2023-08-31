СБ надає українським родинам допомогу на ремонт житла
Світовий банк повідомив про надання допомоги понад 100 тисячам сімей в Україні для проведення термінового ремонту житла, пошкодженого внаслідок російської агресії. Проєкт "Ремонт житла для відновлення прав та можливостей людей (HOPE)" дозволить власникам будинків провести дрібний ремонт - наприклад, замінити розбиті вікна або відремонтувати пошкоджений дах. Кошти також надаватимуться власникам житла у багатоквартирних будинках, які отримали помірні пошкодження та не потребують капітального ремонту, повідомляється на сайті Світового банку.
На ці цілі виділяють 232 мільйони доларів. Очікується, що ця сума дозволить відшкодувати витрати на ремонт мешканцям 98 000 окремих будинків та 8000 квартир у 160 багатоповерхових житлових будинках у п'яти регіонах України.
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Проєкт HOPE фінансується з позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку у розмірі 70 мільйонів доларів, забезпеченої гарантією уряду Японії, та гранту у розмірі 162,5 мільйона доларів від багатостороннього донорського Цільового фонду підтримки, відновлення та реформування України (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Multi-Donor Trust Fund).
За оцінками, внаслідок війни Росії проти України пошкоджено близько 1,4 мільйона житлових одиниць (7 відсотків від загального житлового фонду), у яких проживає 3,5 мільйона осіб. Майже 87 відсотків пошкодженого житла - багатоквартирні будинки.