СБ надає українським родинам допомогу на ремонт житла

100 тисячам сімей пропонують зробити екстрений ремонт - засклити вікна чи полагодити дах. Очікується, що допомогою скористаються мешканці 98 тисяч будинків та 8000 квартир.

Світовий банк повідомив про надання допомоги понад 100 тисячам сімей в Україні для проведення термінового ремонту житла, пошкодженого внаслідок російської агресії. Проєкт "Ремонт житла для відновлення прав та можливостей людей (HOPE)" дозволить власникам будинків провести дрібний ремонт - наприклад, замінити розбиті вікна або відремонтувати пошкоджений дах. Кошти також надаватимуться власникам житла у багатоквартирних будинках, які отримали помірні пошкодження та не потребують капітального ремонту, повідомляється на сайті Світового банку .

На ці цілі виділяють 232 мільйони доларів. Очікується, що ця сума дозволить відшкодувати витрати на ремонт мешканцям 98 000 окремих будинків та 8000 квартир у 160 багатоповерхових житлових будинках у п'яти регіонах України.

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Проєкт HOPE фінансується з позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку у розмірі 70 мільйонів доларів, забезпеченої гарантією уряду Японії, та гранту у розмірі 162,5 мільйона доларів від багатостороннього донорського Цільового фонду підтримки, відновлення та реформування України (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Multi-Donor Trust Fund).

За оцінками, внаслідок війни Росії проти України пошкоджено близько 1,4 мільйона житлових одиниць (7 відсотків від загального житлового фонду), у яких проживає 3,5 мільйона осіб. Майже 87 відсотків пошкодженого житла - багатоквартирні будинки.

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