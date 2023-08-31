  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
СуспільствоУкраїна

СБ надає українським родинам допомогу на ремонт житла

Роман Губа
31 серпня 2023 р.

100 тисячам сімей пропонують зробити екстрений ремонт - засклити вікна чи полагодити дах. Очікується, що допомогою скористаються мешканці 98 тисяч будинків та 8000 квартир.

https://p.dw.com/p/4VoRQ
Жінка у своїй квартирі у Києві після чергової атаки Росії
Жінка у своїй квартирі у Києві після чергової атаки РосіїФото: Thomas Peter/REUTERS

Світовий банк повідомив про надання допомоги понад 100 тисячам сімей в Україні для проведення термінового ремонту житла, пошкодженого внаслідок російської агресії. Проєкт "Ремонт житла для відновлення прав та можливостей людей (HOPE)" дозволить власникам будинків провести дрібний ремонт - наприклад, замінити розбиті вікна або відремонтувати пошкоджений дах. Кошти також надаватимуться власникам житла у багатоквартирних будинках, які отримали помірні пошкодження та не потребують капітального ремонту, повідомляється на сайті Світового банку.

На ці цілі виділяють 232 мільйони доларів. Очікується, що ця сума дозволить відшкодувати витрати на ремонт мешканцям 98 000 окремих будинків та 8000 квартир у 160 багатоповерхових житлових будинках у п'яти регіонах України.

Читайте також: Балада про війну та відбудову: як відновлюють села на Херсонщині

Проєкт HOPE фінансується з позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку у розмірі 70 мільйонів доларів, забезпеченої гарантією уряду Японії, та гранту у розмірі 162,5 мільйона доларів від багатостороннього донорського Цільового фонду підтримки, відновлення та реформування України (Ukraine Relief, Recovery, Reconstruction and Reform Multi-Donor Trust Fund).

За оцінками, внаслідок війни Росії проти України пошкоджено близько 1,4 мільйона житлових одиниць (7 відсотків від загального житлового фонду), у яких проживає 3,5 мільйона осіб. Майже 87 відсотків пошкодженого житла - багатоквартирні будинки.

Волонтери-іноземці малюють артмурали на Київщині

Є відновлення? Як працює держпрограма відбудови житла

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

www.worldbank.org
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Віцепрем'єр-міністерка - міністерка з питань реінтеграції ТОТ Ірина Верещук

Верещук: 180 тисяч людей помилково отримують виплати як ВПО

Політика31 серпня 2023 р.
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Український дрон поблизу лінії фронту на сході України (архівне фото)

"Україна лідирує в інноваціях із застосування дронів"

"Україна лідирує в інноваціях із застосування дронів"

Конфлікти30 серпня 2023 р.
external

Обстріли Куп'янська: як проходить евакуація місцевих

Обстріли Куп'янська: як проходить евакуація місцевих

Конфлікти30 серпня 2023 р.05:56 хв.
Актриса Катеріна Муріно на відкритті бієнале

Голлівуд страйкує, Венеція приймає гостей

Голлівуд страйкує, Венеція приймає гостей

Кіно31 серпня 2023 р.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Чому німці так невдоволені урядом канцлера Шольца

Чому німці так невдоволені урядом канцлера Шольца

Політика31 серпня 2023 р.
Скрін-шот із фейкового відео, де стверджується, що українських біженців ображають назвами мереж Wi-Fi

Фейкове відео з логотипом DW про біженців з України в Польщі

Фейкове відео з логотипом DW про біженців з України в Польщі

ЗМІ31 серпня 2023 р.
Пожежа на аеродромі в Пскові, 29 серпня 2023 року

Атака дронів на регіони РФ і обстріл Києва: що треба знати

Атака дронів на регіони РФ і обстріл Києва: що треба знати

Конфлікти30 серпня 2023 р.
На головну сторінку