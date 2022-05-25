Бербок: Ми досягли моменту втоми від війни в Україні

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) закликала Захід не допускати "втоми від війни" в Україні.

"Ми досягли моменту втоми", - заявила вона після завершення засідання Ради Балтійського моря в середу, 25 травня.

Ріст скептицизму на Заході, серед іншого, пов'язаний зі зростанням цін на енергоносії та продовольство, проте саме це є тактикою російського президента Володимира Путіна, наголосила Бербок. За її словами, необхідно продовжувати дотримуватись санкцій проти РФ і підтримувати Україну.

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Бербок: ЄС має бути готовим зберігати санкції щодо РФ роками

Раніше Бербок заявляла, що ухвалюючи санкції щодо Росії за її війну проти України, Європейський Союз повинен бути готовим підтримувати ці обмеження роками.

За її словами, цілковита відмова від російської нафти є непростим кроком для Євросоюзу, адже є країни, які сильно залежні від енергоносіїв з РФ. "Коли ми робимо цей крок, то він повинен бути підготовленим найкращим чином, адже його треба бути в змозі витримувати. Ми затверджуємо санкційні пакети, які, залежно від обставин, доведеться зберігати роками", - зазначила Бербок.

Війна в Україні зробила Бербок однією з улюблених політиків німців

Згідно з даними дослідження, проведеного на початку травня соціологічним інститутом Insa, Бербок разом із віцеканцлером Німеччини Робертом Габеком (Robert Habeck) очолює рейтинг найпопулярніших серед німців політиків, суттєво випереджаючи канцлера ФРН Олафа Шольца (Olaf Scholz).

Експерти пояснюють таку популярність двох міністрів чіткою позицією в питаннях відносин із РФ, підтримки України у війні, а також зрозумілим кризовим менеджментом на тлі енергетичних проблем у Німеччині, викликаних війною. Зокрема, Бербок постійно застерігає від наслідків війни, вимагає надати Україні зброю ще з того часу, коли її колеги в уряді були дуже далекими від цього. Вона також стала першою високопоставленою членкинею німецького уряду, яка відвідала Україну в період війни.