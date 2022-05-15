Бербок: Для діалогу з Росією більше немає платформ

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій першої половини неділі, 15 травня. На цій сторінці DW стежить за подіями другої половини 15 травня (час київський).

++19.35++

Генсек НАТО Єнс Столтенберг в неділю заявив, що союзники по Альянсу вірять у можливість досягнення взаєморозуміння з Анкарою щодо питання членства Швеції й Фінляндіїв цій організації. "Туреччина - важливий союзник. Я впевнений, що ми дійдемо до взаєморозуміння і згоди стосовно того, що робити далі з питанням про членство в Альянсі", - заявив Столтенберг за підсумками саміту глав МЗС країн НАТО в Берліні. "Туреччина дала чітко зрозуміти, що їхній намір не полягає у блокуванні членства. Тому я певен, що нам вдасться зняти занепокоєння", - зауважив генсек.

++19.00++

Керівна в Швеції партія соціал-демократів заявила, що підтримуватиме вступ країни в НАТО. Відповідну заяву було зроблено після спеціального засідання політсили в Стокгольмі. Утім, у політсилі натякнули, що вони проти розміщення ядерної зброї на території країни. "Керівництво партії на своєму засіданні 15 травня 2022 року вирішило, що партія працюватиме над тим, щоб Швеція подала заявку на членство в НАТО", - йдеться у заяві соціал-демократів, яку цитує інформагенція Reuters.

++18.49++

Рада Безпеки ООН обговорить проблему продовольчої кризи внаслідок війни в Україні, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на пресконференції в Берліні. "На тижні РБ ООН проведе засідання з приводу того, які заходи ми можемо вжити для розв'язання проблеми продовольства", - сказав очільник Держдепу, додавши, що роботою за цією темою також займуться "міністри закордонних справ". Блінкін пояснив, що ризик нестачі продовольства у світі виник через ситуацію в Україні.

++18.20++

Глава МЗС ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) заявила, що нині платформ для спілкування з РФ немає. Про це вона сказала вона за підсумками неформальної зустрічі глав МЗС НАТО в Берліні. За її словами, НАТО, як трансатлантичний союз, виступає за світопорядок, заснований, зокрема, на діалозі. Однак Бербок сказала, що Росія зруйнувала останній майданчик діалогу - ОБСЄ.

Вона нагадала про всі намагання переговорів, зокрема у "нормандському форматі" та в Мінську, а також про спроби президентів США, Франції, Туреччини, канцлера Німеччини вести діалог з Росією. Але Москва відкинула їх усі, "й тому у нас не залишилося іншого вибору, крім як дати зрозуміти, що ми не лише цілковито підтримуємо Україну, бо ми й раніше її підтримували, але також надаємо Україні військову допомогу, щоб вона могла захищати себе", додала Бербок.

++17.40++

Російські військові обстріляли артилерією Сєвєродонецьк, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram-каналі. За його даними, за минулу добу було зафіксовано 11 російських артилерійських атак по місту. "Гатили по житлових будинках, хімзаводі, технікумі та лікарні. Лише за вечір поранень дістали одразу 9 мирних мешканців міста. Всі вони отримали медичну допомогу в розбитій лікарні. Не дивлячись на обстріли, вона продовжує працювати", - йдеться в повідомленні.

++17.15++

Поїзд № 43 Київ-Івано-Франківськ у розкладі 2022 року офіційно називатиметься "Стефанія експресом", повідомила пресслужба "Укрзалізниці" в соцмережі Facebook. "Вокзали Києва, Калуша та Франківська вітатимуть цей поїзд піснею "Стефанія"(композиція-переможець "Євробачення-2022" - Ред.), - зазначається в повідомленні.

++16.59++

Дружини та матері українських захисників "Азовсталі" в Маріуполі вилетіли до Стамбула, щоб зустрітися з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Про це із посиланням на особисті Facebook-сторінки жінок повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко. За його словами, жінки хочуть подякувати турецькому лідерові за зусилля з порятунку військових із Маріуполя, а також попросити його об'єднати сили з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Читайте також: Дружини бійців "Азова": Чоловіки взяли на себе величезний удар, їх необхідно врятувати

++16.29++

Міністерка освіти і науки ФРН Беттіна Штарк-Ватцінґер (Bettina Stark-Watzinger) хоче, щоб у всіх учнів з-поміж українських біженців була можливість закінчувати німецькі школи. Це, за її словами, є "основною умовою для того, щоб мати можливість розпочати професійну підготовку чи навчання в університеті". "Ми маємо обов'язково дати їм цю можливість", - сказала Штарк-Ватцінгер в інтерв'ю німецькій газеті taz, додавши, що обговорює це питання з українськими колегами та місцевою владою.

Читайте також: Втеча від війни: у німецьких школах вже понад 90 тисяч українських учнів

++15.55++

Майже всі передані США 155-міліметрові гаубиці М-777 нині перебувають в Україні. Про це повідомило посольство США в Україні в соцмережі Twitter. "Усі 90 гаубиць, надісланих Сполученими Штатами, за винятком однієї, зараз знаходяться в Україні, багато з них вже працюють на передовій", - йдеться в дописі.

++15.30++

Німеччина наразі є однією з провідних європейських держав у питанні запровадження ембарго на енергоресурси з РФ, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в відеозверненні, поширеному в соцмережі Facebook. "Німеччина нарешті усвідомила, що російський газ - це зброя, яка б'є, яку завжди Росія тримає біля скроні й України, і Німеччини, і будь-якої іншої європейської держави", - наголосив дипломат. Водночас глава МЗС визнав, що ФРН "потрібно трохи більше часу", що розв'язати проблему газопостачання. Схожа ситуація спостерігається й щодо питання нафтового ембарго, переконаний урядовець. "Два місяці тому Німеччина говорила, що нафтове ембарго проти Росії неможливе, а зараз, (...), Німеччина є однією з провідних держав, які дійсно "проштовхують" нафтове ембарго", - сказав Кулеба.

Латвія заборонила транзит військових вантажів з Білорусі

++15.05++

Латвія розірвала угоду, що дозволяла пряме залізничне сполучення для перевезення військових вантажів з Білорусі в треті країни через латвійські порти, заявило міністерство сполучення Латвії. "Угоду про прямі перевезення військових вантажів з Республіки Білорусь в треті країни з використанням портів Латвійської Республіки" було ухвалено рішенням уряду від 25 січня 1994 року, коли Латвія ще не вступила в Європейський Союз. Латвія приєдналася до ЄС 1 травня 2004 року, а 29 березня 2004 року стала членом НАТО. Зважаючи на це Латвія пов'язана правовими нормами цих міжнародних організацій, і угода з Білоруссю не відповідає цим нормам", - йдеться в повідомленні. У відомстві зазначили, що уряд Латвії "в цілому переглядає двосторонні відносини з Росією і Білоруссю в контексті війни Росії в Україні".

Дивитись відео 04:22 Що відомо про диверсії на білоруській залізниці через війну в Україні (16.04.2022)