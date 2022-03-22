Війна в Україні зробила Бербок і Габека від Зелених улюбленими політиками німців

У німецької партії Зелених, що входить до правлячої коаліції та до якої належать віцеканцлер Роберт Габек (Robert Habeck) та голова МЗС Анналена Бербок (Annalena Baerbock), справи йдуть дуже добре. За останні два тижні в Німеччині відбулося двоє виборів до земельних парламентів. На обох Зелені суттєво покращили свій результат у порівнянні з минулим голосуванням.

Одним із факторів такого успіху оглядачі називають, зокрема, Габека та Бербок. Згідно з даними дослідження, проведеного на початку травня соціологічним інститутом Insa, ці двоє політиків очолюють рейтинг найпопулярніших у Німеччині, суттєво випереджаючи канцлера ФРН - соціал-демократа Олафа Шольца (Olaf Scholz). Експерти пояснюють таку популярність двох міністрів, зокрема, чіткою позицією в питаннях відносин з Росією, підтримки України у війні, а також зрозумілим кризовим менеджментом на тлі енергетичних проблем у Німеччині, викликаних війною.

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Бербок і війна в Україні

І дійсно, голова німецького МЗС Бербок зараз є чимось на кшталт сумління Європи. Вона не втомлюється застерігати від наслідків війни, вимагає надати Україні зброю ще з того часу, коли її колеги в уряді були дуже далекими від цього. Ще до початку війни під час візиту до Москви в середині січня вона не дозволила російському міністрові закордонних справ Сергію Лаврову вивести себе з рівноваги на навіть там публічно стала на бік України.

Зрештою, вона була першою високопоставленою членкинею уряду Німеччини, яка відвідала Україну в період війни та не приховувала своїх емоцій перед камерами: "Ми винні цим жертвам не лише вшанування їхньої пам'яті, але й притягнення до відповідальності злочинців", - сказала вона, відвідуючи Бучу під Києвом.

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Цього тижня Бербок прокоментувала можливе ембарго ЄС на російську нафту: "Найближчими днями ми досягнемо спільного результату - я в цьому переконана". І це - попри те, що Угорщина досі відмовляється підтримувати такий крок ЄС. "Важливо, щоб усі країни могли спільно йти шляхом відмови (від російських енергоресурсів. - Ред.)", - сказала німецька міністерка.

Анналена Бербок на зустрічі голів МЗС Великої сімки, де цього року головує Німеччина

Тож Бербок символізує чіткий курс Німеччини проти Росії, солідарність з Україною, тобто початок "нової ери", про який, власне, оголосив канцлер Олаф Шольц після початку війни. Нещодавно вона була господаркою на зустрічі голів МЗС країни Великої сімки в Німеччині, де агітувала своїх колег за чіткий курс щодо Києва.

Габек - менеджер енергетичної кризи

Тим часом Роберт Габек виступає в ролі передусім кризового менеджера в питаннях енергетики. Німеччина вже зараз зменшила залежність, приміром, від російської нафти. За його даними, зараз вона становить 12 відсотків у порівнянні з 35 відсотками в довоєнний період. А в тому, що стосується зменшення залежності від газу з Росії, то Габек уклав домовленості про газопостачання з Норвегії, Катару та ОАЕ. Крім того, він активно просуває вперед питання розбудови відновлюваної енергетики у країні, ініціюючи різні законопроєкти. При цьому Габеку зрозуміло, що імпорт газу з Перської затоки має мало спільного з планами Зелених щодо захисту клімату.

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Він визнає це у своїх інтерв'ю та й узагалі часто полюбляє говорити про свої сумніви у тому шляху, яким крокує країна. Габек також активно закликає громадян заощаджувати енергію та робити ставку на відновлювані джерела. За словами міністра, "це загальнонаціональне завдання, до виконання якого можуть долучитися влада, промисловість, бізнес, споживачки та споживачі для того, аби все вийшло". Очевидно, виборцям подобається цей стиль комунікації.

Успіх в опитуваннях попри відставку "зеленої" в уряді

Одна з причин успіху Бербок та Габека полягає, зокрема, у слабкій підтримці інших членів уряду. Канцлеру Шольцу часто закидають недостатньо рішучу підтримку України, а також те, що він рідко публічно пояснює свої рішення, особливо стосовно поставок зброї Києву. А його міністерка оборони Крістіне Ламбрехт (Christine Lambrecht) потрапила під шквал критики після того, як стало відомо про поїздку разом з нею у відрядження на вертольоті її сина. З юридичної точки зору все було чисто, бо вона взяла на себе пов'язані з цим витрати. Але людям такі історії не подобаються.

Німцям подобається кризовий менеджмент Роберта Габека

Утім, саме Зелені стали тією партією, чия представниця стала першою членкинею уряду, яка нещодавно пішла у відставку через скандал з відпусткою, у яку тодішня міністерка екології Рейнланд-Пфальцу пішла одразу після смертоносної повені у цій федеральній землі. Однак відставку Анне Шпіґель (Anne Spiegel) не пов'язують із Габеком та Бербок. Більше того - вони одразу ж почали тиснути на Шпіґель і вимагати від неї зробити висновки зі скандалу.

Невідомо, як довго ще триватиме успіх віцеканцлера та міністерки закордонних справ у соціологічних опитуваннях. У довгостроковій перспективі їхньою великою проблемою може стати те, що багато з ухвалених рішень - як-то надання Україні важкого озброєння чи імпорт газу з країн Перської затоки - мають мало спільного, власне, з програмними позиціями партії Зелених. Але в очах багатьох німців зараз обоє міністрів виглядають як такі, що дотримуються правильного курсу під час кризи, пов'язаної з війною в Україні.