У Німеччині міністерка пішла у відставку після скандалу через відпустку

Міністерка ФРН у справах сім'ї, людей похилого віку, жінок та молоді Анне Шпіґель (Anne Spiegel) у понеділок, 11 квітня, подала у відставку, пояснивши це рішення політичним тиском. Відставка пов'язана з тим, що Шпіґель, яка з травня до 8 грудня 2021 року обіймала посаду міністерки із захисту клімату, навколишнього середовища, енергетики та мобільності у федеральній землі Рейнланд-Пфальц, вирушила в чотиритижневу відпустку з сім'єю незабаром після масштабної повені, яка спіткала Німеччину у липні 2021 року. Удар стихії найбільше позначився на цій та сусідній землях.

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявив, що з "величезною повагою" прийняв її рішення. "Він бажає їй всього найкращого в майбутньому після цього непростого часу", - додала заступниця офіційного представника уряду ФРН Крістіане Гоффманн (Christiane Hoffmann).

Напередодні регіональних виборів

"Сьогодні у зв'язку з політичним тиском я ухвалила рішення залишити посаду федерального міністра у справах сім'ї, - зауважила Ганні Шпігель у заяві. - Я роблю це, щоб уникнути наслідків для міністерства, яке стикається із серйозними політичними проблемами".

Рішення політика піти у відставку було ухвалено напередодні намічених на травень виборів у землі Північний Рейн - Вестфалія, яка також серйозно постраждала від повені. Минулого тижня міністерка із захисту клімату в цій землі Урсула Гайнен-Ессер (Ursula Heinen-Esser) також залишила свою посаду після того, як стало відомо, що вона після природного лиха полетіла на Майорку.

Шпіґель не стала залишатися у складі федерального уряду, попри підтримку Шольца, зазначають експерти. Співголова партії "Союз-90"/"Зелені" Омід Нуріпур (Omid Nouripour) висловив упевненість, що рішення було правильним.

Наслідки циклону "Бернд" - понад 180 загиблих та збитки у 5,5 млрд євро

Циклон "Бернд", що обрушився на захід Німеччини 14-15 липня 2021 року, викликав потужнішу повінь. Число жертв перевищивало 180. Крім Рейнланд-Пфальца, стихія сильно зачепила землю Північний Рейн - Вестфалія, де загинуло 48 людей. Крім того, надзвичайну ситуацію запровадили у Баварії. Окремі райони регіону Саксонська Швейцарія у Саксонії виявилися відрізаними від зовнішнього світу.

На допомогу у боротьбі з наслідками стихії прийшли солдати збройних сил ФРН. Загальнонімецьке об'єднання страхових компаній оцінило застраховані збитки в районах повені у 5,5 мільярда євро. Загальні збитки від удару стихії оцінюються в 29,2 мільярда євро.