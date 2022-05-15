Партія Шольца зазнає поразки на виборах у землі Північний Рейн-Вестфалія

Консервативна партія Християнсько-демократичний союз (ХДС) здобуває недвозначну перемогу на виборах до земельного парламенту - ландтагу - федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія у ФРН. Як показують оприлюднені увечері неділі, 15 травня, дані екзитполів, проведених на замовлення телеканалів ARD та ZDF, християнські демократи отримують майже 36 відсотків голосів виборців. Цей показник на два відсоткових пункти перевищує результат земельних виборів 2017 року.

Попри такий несподіваний для багатьох спостерігачів результат ще невідомо, чи зможе нинішній прем'єр-міністр ХДС Гендрік В'юст (Hendrik Wüst) очолити наступний земельний уряд.

Катастрофа для соціал-демократів Шольца

На другому місці з близько 27 відсотками електоральної підтримки опинилася Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), котра є головною в нинішній федеральній урядовій коаліції. Цей результат означає втрату близько чотирьох відсоткових пунктів у порівнянні з попереднім волевиявленням і став найгіршим результатом для СДПН у землі Північний Рейн-Вестфалія за ввесь повоєнний період.

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Примітно, що саме в цій федеральній землі соціал-демократи колись не раз самостійно могли формувати земельні уряди, маючи понад 50 відсотків голосів.

У "Зелених" істотно побільшало прихильників

Натомість "Зелені", найімовірніше, отримають понад 18 відсотків голосів, що майже втричі перевищує результат голосування 2017 року. Шанси Вільної демократичної партії (ВДП), яка нині перебуває в складі земельного уряду, соціологи оцінюють у 5,5 відсотка. Таким чином, нинішній результат лібералів погіршився більш ніж удвічі в порівнянні з підсумком голосування п'ятирічної давності.

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" також, найімовірніше, тримається на рівні близько 5,5 відсотка, що відповідає втраті трохи менш як двох пунктів щодо попереднього результату, а Ліва партія знову не пройшла у Ландтаг.

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Північний Рейн-Вестфалія - найгустонаселеніша земля в ФРН. Кількість виборців тут становить близько 13 мільйонів.