 Вибори у землі Північний Рейн - Вестфалія: можлива зміна уряду | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.05.2022

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Новини

Вибори у землі Північний Рейн - Вестфалія: можлива зміна уряду

Голосування у найбільшій за кількістю жителів федеральній землі Німеччини вважають важливою перевіркою політичних настроїв у країні. Експерти припускають формування найрізноманітніших коаліцій за результатами виборів.

Передвиборна агітація у Північному Рейні-Вестфалії

Передвиборна агітація у Північному Рейні-Вестфалії

У Північному Рейні-Вестфалії  - найбільшій за чисельністю населення федеральної землі Німеччини - у неділю, 15 травня, відбуваються вибори до земельного парламенту - ландтагу. Експерти розцінюють їх як важливу перевірку політичних настроїв у країні. Брати участь у цьому голосуванні мають право близько 13 мільйонів виборців.

Відповідно до останніх опитувань, за підсумками голосування ймовірна зміна влади, оскільки "чорно-жовта" коаліція у складі Християнсько-демократичного союзу (ХДС)таВільної демократичної партії (ВДП), яка зараз перебуває при владі, очевидно, не зможе знову отримати більшість голосів. ХДС прем'єр-міністра Гендріка Вюста (Hendrik Wüst) може розраховувати приблизно на 30 відсотків голосів - на кілька відсотків більше, аніж опозиційна Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН), яку очолює Томас Кучати (Thomas Kutschaty).

Вирішальне значення для формування майбутньої правлячої коаліції, ймовірно, матимуть результати партії "Союз 90/Зелені"та вільних демократів (останній рейтинг, згідно з опитуванням, - відповідно 16-18 та 7-8 відсотків). За результатами голосування можливе формування найрізноманітніших коаліцій, тому які саме партії увійдуть до нового уряду, стане відомо, вочевидь, лише за кілька днів.

Соціал-демократи розраховують на формування своєї коаліції

46-річний прем'єр землі Північний Рейн-Вестфалія Вюст сподівається продовжити правління разом із вільними демократами, але можливий його союз із "зеленими", а також формування коаліції "Ямайка" у складі християнських демократів, вільних демократів та "зелених".

Водночас 53-річний Кучати заявив, що навіть якщо соціал-демократи пройдуть на виборах другими, він буде домагатися формування своєї правлячої коаліції разом із "зеленими" чи разом із "зеленими" та вільними демократами (так звана "світлофорна коаліція"). Саме така коаліція зараз очолює федеральний уряд Німеччини.

У передвиборній кампанії в землі Північний Рейн-Вестфалія, як і нанещодавніх виборах у Саарі та Шлезвіг-Гольштейні, домінували такі теми, як політика у сфері освіти та транспорту, екологічна перебудова промисловості та боротьба зі злочинністю.

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