Німецькі соціал-демократи впевнено перемогли на виборах у Саарі

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За попередніми результатами, переможницею на виборах до ландтагу федеральної землі Саар стала СДПН. Вона обходить ХДС, який очолював уряд регіону з 1999 року.
Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) перемагає на регіональних виборах у федеральній землі Саар, що відбулися в неділю, 27 березня. Згідно з попередніми результатами, за СДПН проголосували 43,5 відсотка виборців. Це майже на 14 процентних пунктів більше, ніж на попередніх виборах 2017 року. Таким чином, партія забезпечила собі абсолютну більшість у ландтазі - 29 мандатів із 51.
СДПН обходить консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС), який очолював уряд землі з 1999 року. Консерватори отримали 28,5 відсотка голосів та всього 19 мандатів, продемонструвавши найгірші результати в Саарі за останні 67 років. Три мандати, що залишилися, опинилися у правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), за яку проголосували 5,7 відсотка виборців. Вільна демократична партія (ВДП), "Союз-90/Зелені" та Ліва партія не подолали п'ятивідсотковий бар'єр і до земельного парламенту не увійдуть.
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Тепер соціал-демократи зможуть сформувати регіональний уряд, прем'єр-міністеркою якого стане Анке Релінґер (Anke Rehlinger), яка до цього обіймала посаду віце-прем'єрки та міністерки економіки Саару. Релінґер наголошувала, що готова правити без партнера. З 2012 року СДПН на правах молодшого партнера входила до так званої великої коаліції з ХДС.
Вибори в Саарі стали першою перевіркою настроїв у німецькому суспільстві після виборів до Бундестагу у вересні 2021 року, заявив співголова СДПН Ларс Клінґбайль (Lars Klingbeil), назвавши перемогу своєї партії "сенсаційною". За його словами, СДПН сподівається за підсумками земельних виборів у травні змінити ХДС в урядах у Північному Рейні-Вестфалії та Шлезвіг-Гольштейні, а також утримати владу у Нижній Саксонії, де вибори відбудуться у жовтні.