Лашет склав з себе повноваження прем'єр-міністра Північного Рейну-Вестфалії

Лідер Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Армін Лашет (Armin Laschet) у понеділок, 25 жовтня, офіційно склав з себе повноваження прем'єр-міністра федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія, повідомляє агенція dpa.

Поки що Лашет продовжує виконувати обов'язки на посаді, але коли новий склад Бундестагу проведе 26 жовтня установче засідання, посаду глави земельного уряду на один день займе його заступник - представник Вільної демократичної партії і земельний міністр у справах сім'ї Йоахім Штамп (Joachim Stamp).

27 жовтня очікується обрання новим прем'єр-міністром Північного Рейну-Вестфалії Гендріка Вюста (Hendrik Wüst) - нинішнього земельного міністра транспорту, представника ХДС.

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Наступного канцлера ФРН хочуть обрати на початку грудня

Нагадаємо, Лашет був кандидатом у канцлери Німеччини від консервативного блоку Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС) на парламентських виборах у вересні. Блок посів друге місце на виборах, отримавши найгірший результат у своїй історії.

Тим часом переможець парламентських виборів Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) 21 жовтня офіційно розпочала переговори про формування нового уряду з двома потенційними "молодшими" партнерами - Зеленими і Вільною демократичною партією (лібералами). Підготувати коаліційну угоду СДПН, ліберали і Зелені планують до кінця листопада, а обрати нового канцлера і склад уряду - на пленарному парламентському тижні, який розпочнеться 6 грудня.

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Якщо переговори завершаться успішно, канцлером за традицією має стати представник найбільшої з трьох фракцій - СДПН. Вона висунула кандидатом у канцлери нинішнього міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz). У такому разі правлячий нині у коаліції з СДПН блок ХДС/ХСС, до якого належить чинна канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), перейде до опозиції. Сама Меркель до Бундестагу цього разу не балотувалася.