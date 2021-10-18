Керівництво партії-переможця німецьких виборів за швидкий запуск "Північного потоку-2"

Співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Норберт Вальтер-Бор'янс (Norbert Walter-Borjans) висловився за якнайшвидше введення в експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" для прямих поставок газу з Росії до Німеччини дном Балтійського моря. "На жаль, рідко можна вибирати постачальників на основі симпатій до тієї чи іншої політичної системи; в цьому плані з нафтою так само", - заявив політик в інтерв'ю виданню Augsburger Allgemeine за суботу, 23 жовтня.

За словами Вальтера-Бор'янса, "незалежність забезпечується не обривом зв'язків з іншими, а шляхом встановлення якомога більшого числа зв'язків з якомога більшою кількістю партнерів". Він підкреслив, що Німеччина підтримує режим європейських санкцій щодо Росії. Утім, у випадку з ПП-2 йдеться, на думку Вальтера-Бор'янса, не лише про торгівлю, а про "інфраструктуру, яка допоможе нашій високоіндустріальній країні здійснити перехід на шляху до досягнення кліматичної нейтральності".

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Розбіжність з потенційними партнерами по коаліції

Соціал-демократи перемогли на нещодавніх виборах до Бундестагу та прагнуть створити коаліцію під своїм керівництвом. У питанні "Північного потоку-2" потенційні коаліційні партнери партії Вальтера-Бор'янса мають зовсім іншу позицію. Співголова партії "Союз-90 / Зелені" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) днями заявила, що виступає проти видачі дозволу на експлуатацію вже добудованого газопроводу.

21 жовтня в Берліні стартували переговори про створення коаліційного уряду за участю СДПН, Зелених і ліберальної Вільної демократичної партії (ВДП), яка також критикує проєкт газопроводу. "Північний потік-2" стане однією з тем коаліційних переговорів.

На даний момент триває процес сертифікації компанії-оператора газопроводу в Німеччині. Очікується, що рішення про можливість почати експлуатацію газопроводу німецький національний регулятор - Федеральне агентство мереж (Bundesnetzagentur) - винесе до 8 січня 2022 року.