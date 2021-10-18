Остання з трьох партій дала згоду на коаліційні переговори в Німеччині

Вільна демократична партія Німеччини (ВДП) погодилася розпочати офіційні коаліційні перемовини з Зеленими та соціал-демократами про створення урядової коаліції в Бундестазі. Таке рішення делегати партії ухвалили одноголосно в понеділок, 18 жовтня, повідомляє агенція dpa.

Генеральний секретар ВДП Фолькер Віссінґ (Volker Wissing) висловив впевненість, що за результатами перемовин сторонам вдасться сформувати новий уряд країни. Як зазначив політик, під час попередніх переговорів між трьома партіями стало зрозуміло, що альтернативні тристоронній коаліції варіанти "стають усе менш імовірними".

Вільні демократи своє "так" старту офіційних коаліційних перемовин сказали останнім. Днями на початок цього процесу погодилися Зелені та Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН). Очікується, що коаліційні перемовини розпочнуться за кілька днів. Голова ВДП Крістіан Лінднер (Christian Lindner) висловив переконання, що це станеться ще на цьому тижні.

Читайте також: Вибори в Німеччині: хто такий Олаф Шольц і чого від нього очікувати

Що показали попередні перемовини трьох партій

До того, як погодитися на початок офіційних коаліційних перемовин, сторони провели попередні - так звані зондувальні переговори. Цей діалог був спрямований на визначення точок дотику і питань, щодо яких сторони не доходять згоди, але не передбачав жодних зобов'язань.

Проте певні попередні домоленості вже є. Так, потенційні учасники коаліції мають намір пришвидшити відмову Німеччини від вугільної енергетики. Нинішній план уряду передбачає, що це має відбутись до 2038 року, але сторони сподіваються, що в "ідеалі" це станеться до 2030 року.

Також потенційні партнери по коаліції домовилися використовувати два відсотки земель для цілей вітроенергетики (зараз це лише 0,9 відсотка), обладнати сонячними батареями дахи, які для цього підходять, та скоротити принаймні наполовину час, необхідний для планування та отримання дозволів у цій сфері.

Серед орієнтирів для коаліційних перемовин сторони також визначили підвищення мінімальної зарплати до 12 євро (приблизно 367 гривень) на годину, збереження чинного пенсійного віку і відмову від скорочення пенсій. Серед узгоджених пунктів також відмова від підвищення податків на доходи та додану вартість, а також корпоративного податку.

Читайте також: Легалізація марихуани у ФРН - одна з ключових тем коаліційних переговорів

Якщо коаліційні переговори завершаться успішно, правлячий нині у коаліції з СДПН блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), до якого належить і чинна канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), перейде до опозиції. Утім, сама Меркель до Бундестагу цього разу не балотувалася.

Якщо коаліцію з соціал-демократів, Зелених і лібералів створять, канцлером за традицією має стати представник найбільшої з тьох фракцій - СДПН. Ця партія висунула кандидатом у канцлери на виборах нинішнього міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz).