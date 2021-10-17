Німецькі Зелені погодились на старт коаліційних перемовин

Німецька партія "Союз 90/Зелені" проголосувала за офіційний початок коаліційних перемовини з Соціал-демократичною партією (СДПН) та Вільною демократичною партією (ВДП). Це рішення підтримала більшість: з 70 делегатів двоє проголосували проти і один утримався, повідомляє агенція dpa в неділю, 17 жовтня.

"Це дійсно той випадок, коли ми пишемо частину "зеленої" історії просто зараз", - цитує агенція слова одного з лідерів партії Роберта Габека (Robert Habeck). Політик підкреслив, що зараз Зеленим треба довести, що вони готові взяти на себе відповідальність за керівництво країною. Деякі з делегатів підкреслили, що під час офіційних коаліційних перемовин потрібно буде з'ясувати ряд важливих деталей, зокрема щодо джерел інвестицій для модернізації інфраструктури та захисту клімату.

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Наразі початок коаліційних перемовин вже підтримала СДПН. Очікується, що ВДП голосуватиме з цього питання у понеділок, 18 жовтня. Якщо ліберали проголосують "за", коаліційні перемовини можуть розпочатися за кілька днів.

Про що йдеться в попередніх домовленостях

Перший формальний крок на шляху до формування правлячої коаліції у Німеччині переможці парламентських виборів зробили 15 жовтня. Тоді вони завершили попередні коаліційні перемовини, які були спрямовані на визначення точок дотику і питань, щодо яких сторони не доходять згоди, але не передбачали жодних зобов'язань.

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Проте, певні попередні домоленості вже є. Так, потенційні учасники коаліції мають намір пришвидшити відмову Німеччини від вугільної енергетики. Нинішній план уряду передбачає, що це має відбутись до 2038 року, але сторони сподіваються, що в "ідеалі" це станеться до 2030 року.

Також потенційні партнери по коаліції домовилися використовувати два відсотки земель для цілей вітроенергетики, обладнати сонячними батареями дахи, які для цього підходять, та скоротити принаймні наполовину час, необхідний для планування та отримання дозволів у цій сфері.

Серед орієнтирів для коаліційних переговорів сторони також визначили підвищення мінімальної зарплати до 12 євро (приблизно 367 гривень) на годину, збереження чинного пенсійного віку і відмову від скорочення пенсій. Серед узгоджених пунктів також відмова від підвищення податків на доходи та додану вартість, а також корпоративного податку.

Якщо коаліційні переговори завершаться успішно, правлячий нині у коаліції з СДПН блок Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу (ХДС/ХСС), до якого входить і чинна канцлерка Анґела Меркель (Angela Merkel), перейде до опозиції.

Нагадаємо, наприкінці вересня у Німеччині обрали новий Бундестаг. Перемогу з невеликою перевагою здобула СДПН, яка набрала 25,7 відсотка голосів. Консервативний блок ХДС/ХСС заручився підтримкою 24,1 відсотка виборців, що стало його найгіршим результатом в історії. Зелені отримали 14,8 відсотка голосів, ВДП - 11,5 відсотка, а правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" - 10,3 відсотка.