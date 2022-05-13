 Опитування: Німці побоюються втягування ФРН у війну в Україні | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 13.05.2022

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Новини

Опитування: Німці побоюються втягування ФРН у війну в Україні

Німецькі жінки стурбовані можливим втягненням Німеччини у війну в Україні сильніше, аніж чоловіки, показало опитування ARD. Проте, більшість респондентів вважають, що Берлін має продовжити допомагати Україні.

Розбитий будинок в Маріуполі

Розбитий будинок в Маріуполі

Більшість німців (63 відсотки) побоюються втягнення Німеччини у війну в Україні. Серед жінок про такі побоювання повідомили 73 відсотки, а серед чоловіків - 51 відсоток респондентів, свідчать оприлюднені у п'ятницю, 13 травня, результати опитування, яке провело суспільно-правова медіакомпанія ARD.

Найбільш широко подібні побоювання поширені серед прихильників правопопулістської партії "Альтернати для Німеччини" (АдН) (71 відсоток), а найменше - серед прихильників "зелених" (41 відсоток).

Німці - за продовження допомоги Україні

Німеччина надає підтримку Україні, яка захищається від Росії, шляхом постачання озброєнь, зокрема важких.

Попри побоювання, більшість німців (55 відсотків) вважають, що уряду ФРН потрібно й надалі надавати допомогу Україні. Водночас 38 відсотків респондентів обрали відповідь: "Уряду необхідно утриматись від підтримки України, щоб ми самі не зазнали нападу".

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