Опитування: Німці побоюються втягування ФРН у війну в Україні

Більшість німців (63 відсотки) побоюються втягнення Німеччини у війну в Україні. Серед жінок про такі побоювання повідомили 73 відсотки, а серед чоловіків - 51 відсоток респондентів, свідчать оприлюднені у п'ятницю, 13 травня, результати опитування, яке провело суспільно-правова медіакомпанія ARD.

Найбільш широко подібні побоювання поширені серед прихильників правопопулістської партії "Альтернати для Німеччини" (АдН) (71 відсоток), а найменше - серед прихильників "зелених" (41 відсоток).

Німці - за продовження допомоги Україні

Німеччина надає підтримку Україні, яка захищається від Росії, шляхом постачання озброєнь, зокрема важких.

Попри побоювання, більшість німців (55 відсотків) вважають, що уряду ФРН потрібно й надалі надавати допомогу Україні. Водночас 38 відсотків респондентів обрали відповідь: "Уряду необхідно утриматись від підтримки України, щоб ми самі не зазнали нападу".