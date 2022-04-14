 Пропаганда і кар′єра на Заході: що думають у Німеччині про російську журналістку Овсяннікову | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 14.04.2022

Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Європа

Пропаганда і кар'єра на Заході: що думають у Німеччині про російську журналістку Овсяннікову

У медіаспільноті ФРН немає єдності щодо запрошення на роботу для газети Die Welt колишньої редакторки російського Першого каналу Марини Овсяннікової. Багато хто різко критикує рішення концерну Axel Springer.

Марина Овсяннікова багато років працювала на російському Першому каналі

Марина Овсяннікова багато років працювала на російському Першому каналі

Повідомлення про те, що колишню співробітницю російського Першого каналу Марину Овсяннікову взяли на роботу до німецької медіагрупи Welt, оприлюднене 11 квітня пресслужбою берлінського медіаконцерну Alex Springer, у медіаспільноті Німеччини сприйняли неоднозначно.

Серед тих, хто різко критикує це рішення, - перш за все, журналісти з українським корінням, які працюють у ФРН. Багато хто з них не може пробачити Овсянніковій роки роботи на "російську пропаганду" і вважає пропозицію, зроблену їй на Заході, "ударом в обличчя не лише українцям, а й журналістам незалежних російських ЗМІ, яких заборонили та знищили".

"Моє життя розділилося на до і після. Моральні принципи в один момент стали важливішими за благополуччя, умиротворення і влаштоване життя. Війна в Україні виявилася точкою неповернення, подією, після якої стало неможливо продовжувати мовчати", - такими словами сама Овсяннікова розповіла 11 квітня в колонці на сайті газети Die Welt про те, чому вирішила з'явитися з антивоєнним плакатом у прямому ефірі Першого каналу. "Зупиніть війну! Не вірте пропаганді! Тут вам брешуть", - було написано на ньому.

Громадянська мужність

Акцію, яку журналістка називає "емоційним протестом громадянина", вона влаштувала 14 березня. Наступного дня Овсянніковій присудили штраф у 30 000 рублів за статтею адміністративного кодексу про порушення встановленого порядку проведення мітингу - за відео, записане нею перед акцією. Згодом Останкінський суд Москви також зареєстрував щодо журналістки протокол у адміністративній справі про дискредитацію російських збройних сил.

"У Марини Овсяннікової у вирішальний момент знайшлася мужність показати глядачам в Росії неприкрашену картину реальності, - наголосив головний редактор медіагрупи Die Welt Ульф Пошард (Ulf Poschard) у повідомленні про початок співпраці з нею. - Своїм вчинком вона захистила головні журналістські цінності - і це, незважаючи на загрозу репресій з боку держави".

"Ганебний жест Welt"

Проте у щирість журналістки вірять не всі. Після заяви концерну Axel Springer, що колишня співробітниця російського Першого каналу у ролі вільного співробітника висвітлюватиме для газети Die Welt та новинного телеканалу Welt події в Росії та Україні, на сайті Change.org з'явилася англомовна петиція під назвою "Жодної роботи у західних ЗМІ для Марини Овсяннікової та інших кремлівських пропагандистів".

Її автор Іван Козаченко заявляє, що "поблажливе ставлення до неї (Овсянникової. - Ред.) з боку путінського режиму, що різко контрастує з поводженням щодо інших, справжніх антивоєнних активістів у Росії, є серйозною підставою вважати, що її дії і тоді, і зараз є частиною добре спланованої кампанії Кремля щодо вибілення себе та впливу на громадську думку на Заході”. На час публікації матеріалу DW під цією петицією з вимогою до німецького медіаконцерну анулювати пропозицію про співпрацю з Мариною Овсянніковою поставили свої підписи близько 700 осіб.

Читайте також: Сховати стандарти у валізу: як і чому українська влада обмежує свободу ЗМІ на війні

Журналістка з українським корінням Інга Пилипчук, яка живе у Берліні, називає "огидною" новину про те, що "російська пропагандистка" отримала пропозицію про роботу від німецького медіаконцерну. "Це ганьба для Welt, Ульф Пошард", - написала вона на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

"Навряд чи щось інше може перевершити за ганебністю цей жест газети Die Welt", - доточує Микола Клименюк. Уродженець Севастополя працює у берлінській НВО Europäischer Austausch та є позаштатним співробітником газети Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Ця жінка роками вірно служила режиму як співробітниця фабрики ненависті. 15 секунд громадянської мужності ще не роблять із неї журналістку. Все що вона вміє - це пропаганда", - продовжує він. На думку Клименюка, зробити Овсяннікову кореспондентом газети Die Welt у Росії та Україні було "безсоромним стосовно українців".

Гендрік Цернер

Гендрік Цернер

"Сигнал іншим пропагандистам"?

"Це рішення (взяти на роботу Марину Овсяннікову. - Ред.) - цілком і повністю справа концерну Axel Springer, - каже у розмові з DW представник Союзу журналістів Німеччини (Deutscher Journalistenverband, DJV) Гендрік Цернер (Hendrik Zörner). - Важливе питання, на яке я не можу дати відповідь, полягає у тому, чи справді ця журналістка порвала з путінською системою. Якщо вона це зробила, то, звичайно, абсолютно нормально, що вона отримує новий шанс на Заході".

Розмірковуючи про те, чи можна трактувати рішення німецького медіаконцерну взяти Овсяннікову на роботу як сигнал іншим журналістам державних ЗМІ в Росії - про те, що ніколи не пізно змінити позицію, - Цернер зазначає: "Цілком можливо. Але не потрібно створювати собі ілюзій. Axel Springer найняв на роботу одну людину, яка стала дуже відомою завдяки своїй яскравій антивоєнній акції в головній передачі новин російського телебачення, але, ймовірно, в Німеччині буде не так вже й багато відкритих вакансій для українських або російських журналістів. Мені б дуже хотілося, щоб журналісти, які втекли з Росії через свої внутрішні переконання - а їх уже чимало - отримали б у Німеччині новий шанс, але, радше за все, у німецьких ЗМІ буде не так багато вільних вакансій".

Читайте також: Депутатка Бундестагу у Львові: Путін розуміє лише мову зброї

Представник DJV нагадує, що багатьом журналістам у Росії довелося відмовитися від роботи за професією: "У кожному конкретному випадку це трагедія".

А як же інші журналісти з Росії?

Деякі російські журналісти також сприйняли новину про нову роботу Овсяннікової скептично. "Десятки висококваліфікованих російських незалежних журналістів роками намагаються знайти роботу в Європі, особливо зараз. Але натомість роботу отримує колишня пропагандистка - за усієї поваги до її вчинку", - написала 12 квітня у Twitter колишня співробітниця телеканалу "Дождь" Фаріда Рустамова. Цей допис за добу набрав понад 13 тисяч лайків.

Однак у коментарях під ним не всі висловлювалися так негативно, як Рустамова. "Це просто сигнал іншим провладним журналістам, що будуть пряники, якщо вони зважаться на такі самі кроки, як Овсяннікова. Це важливо у такий час, як зараз. У будь-який інший час не звернули б уваги (imo)", - пише один із користувачів.

Представник Союзу журналістів Німеччини Гендрік Цернер не вважає рішення концерну Axel Springer запропонувати роботу Марині Овсянніковій чимось ганебним: "Добре, що вони дали їй новий шанс. Але, напевно, вони зробили це тому, що вона набула такої популярності - як жоден інший журналіст із Росії. Ім'я Овсяннікової сьогодні на Заході знають, воно у всіх на вустах. У цьому сенсі тут є і частка самореклами для газети Die Welt".

"Журналісти, які не згодні з режимом Путіна і не бажають надалі бути частиною його пропаганди, повинні прислухатися до голосу свого сумління і сказати самим собі: "Більше я не хочу цим займатися. Я - не пропагандист Володимира Путіна, - вважає Цернер. - Проте їм не варто тішити себе надією, що нагородою за такий вчинок стане для них запрошення на роботу на Захід".

  • Відкриття 31 березня 2022 у Львові вуличної виставки, присвяченої постраждалим журналістам.

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Журналісти - мішень

    Від початку російського вторгнення 24 лютого під час виконання своїх службових обов'язків загинуло семеро репортерів, ще 11 дістали поранення, підраховує організація "Репортери без кордонів". Українські професійні організації заявляють, що журналісти стали мішенню для російської армії. На фото: відкриття 31 березня 2022 у Львові вуличної виставки, присвяченої постраждалим журналістам.

  • Оператор телеканалу LIVE Євген Сакун, загину 1 березня в Києві

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Євген Сакун

    Оператор телеканалу LIVE першим загинув під час ракетного удару по столичній телевежі. Жертвами атаки 1 березня стали п'ятеро людей, тіло Сакуна вдалося впізнати лише за прескартою.

  • Брент Рено

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Брент Рено

    Американський кореспондент, документаліст та продюсер Брент Рено загинув, знімаючи втечу біженців з Ірпеня. 13 березня автівку, якою він їхав у місто обстріляли російські солдати. Ще один американський журналіст, який їхав у цій машині, Хуан Арендондо, був поранений.

  • Олександра Кувшинова

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Олександра Кувшинова

    24-річна київська журналістка Олександра Кувшинова співпрацювала зі знімальною групою Fox News, як місцева продюсерка. Втім американський канал не згадав її ім'я у повідомлені про атаку на своїх журналістів 14 березня. Лише після публікації прескарти журналістки та тиску професійної спільноти телеканал Fox визнав загиблу "локальною консультанткою".

  • Поховання П'єра Закжевскі в Дубліні

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    П'єр Закжевскі

    Тоді ж загинув і оператор Fox News, громадянин Ірландії П'єр Закжевскі. Група знімала репортаж з селища Горенка на околицях Києва, де потрапила під артилерійський обстріл російської армії. Кореспондент Fox Бенджамін Холл під час атаки втратив ноги та зір на одне око. На фото: поховання Закжевскі в Дубліні

  • Оксана Бауліна

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Оксана Бауліна

    Кореспондентка російського опозиційного видання The Insider Оксана Бауліна загинула 23 березня під час повторного ракетного удару по торговельному центру на Виноградарі в Києві. Минулого року Бауліна емігрувала з РФ після визнання екстремістською організацією Фонду боротьби з корупцією, організації Олексія Навального, з якою вона раніше співпрацювала.

  • Володимир Зеленський передає близьким Макса Левіна його посмертний орден За мужність

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Макс Левін

    Український фотокореспондент та документаліст Макс Левін зник 13 березня під Києвом. Його тіло знайшли лише 1 квітня. За інформацією української прокуратури, беззбройного журналіста свідомо застрелили російські військові під час наступу. В нього залишилось четверо дітей. На фото: Володимир Зеленський передає близьким Макса Левіна його посмертний орден "За мужність"

  • Мантас Кведаравічюс

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Мантас Кведаравічюс

    Литовський документаліст Мантас Кведаравічюс у 2016 році зняв про війну на Донбасі фільм "Маріуполіс". 2 квітня 2022 він загинув під час спроби покинути Маріуполь. Подробиці смерті достеменно не відомі: Кведаравічюс чи то загинув від влучання ракети в авто, чи був затриманий і розстріляний російськими солдатами.

  • Дмитро Хилюк

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Дмитро Хилюк

    Кореспондент українського інформагенства УНІАН Дмитро Хилюк зник 4 березня після того, як місто Димер Київської області захопили російські військові. За інформацією українських правоохоронців, журналіста викрали і незаконно утримували російські військові. Зв'язку із Хилюком досі немає.

  • Вікторія Рощина

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Вікторія Рощина

    Редакція Громадського втратила зв'язок із репортеркою Вікторією Рощиною 12 березня. Напередодні вона виїхала із Запоріжжя в Маріуполь, та на виїзді з Бердянська була затримана російськими військовими. Впродовж кількох днів журналістку допитували співробітники ФСБ та чеченські росгвардійці й лише 21 березня її відпустили з полону на підконтрольну Києву територію.

  • Олег Батурін

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Олег Батурін

    Каховського кореспондента видання "Новий день" Олега Батуріна 12 березня в рідному місті викрали військові РФ. Під незаконним арештом він провів 8 днів. Пізніше на Херсонщині російська адміністрація затримала головреда сайту "Нова Каховка Сіті" Олександра Гунька. Запорізька кореспондентка агентства УНІАН Ірина Дубченко провела під арештом у росіян майже два тижні.

  • Infografik für Bildergalerie Gewalt gegen Medien in Ukraine UK

    Журналісти - жертви війни РФ проти України

    Насильство проти журналістів продовжується

    "Репортери без кордонів" нарахували вже 29 нападів на журналістів на війні в Україні. Український Інститут масової інформації зафіксував у березні 155 злочинів, які скоїла РФ проти представників медіа: убивства, обстріли та поранення, погрози, переслідування, викрадення журналістів, обстріли й захоплення телевеж та редакцій, хакерські атаки, відключення від ефіру та блокування доступу до сайтів.

    Автор: Ігор Бурдига


Також за темою

Members of the media the foreign and local press covering Russiaâs war on Ukraine. At least 5 journalists killed and 35 injured while reporting on Russiaâs invasion of Ukraine since it started on February 24, The job of war correspondent is one of the most dangerous of conflict reporting and the risks journalists face in a war zone. Kyiv (Kiev) Ukraine, March 14, 2022. Photo by Alfred Yaghobzadeh/ABACAPRESS.COM

Сховати стандарти у валізу: як і чому українська влада обмежує свободу ЗМІ на війні 14.04.2022

Військове командування України отримало право обмежувати свободу слова задля безпеки і перемоги. Вже понад місяць війни журналістам доводиться домовлятись з владою про межі дозволеного.

Military vehicles of pro-Russian troops drive along a street during Ukraine-Russia conflict in the southern port city of Mariupol, Ukraine April 7, 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko

"Азов": Російські військові скинули невідому отруйну речовину на Маріуполь 11.04.2022

47-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежила за подіями понеділка, 11 квітня.

09.04.2022, Baden-Württemberg, Stuttgart: Zahlreiche Menschen nehmen bei einem Autokorso unter dem Motto «Gegen die Diskriminierung russischsprachiger Menschen» teil und feiern zusammen vor Beginn des Korsos mit russischen Flaggen am Startpunkt. Foto: Christoph Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Проросійські демонстрації в Німеччині. Як реагують німці 11.04.2022

Після чергових акцій на підтримку Росії на тлі війни в Україні у низці німецьких міст політики та преса обговорюють, як з ними бути. DW зібрала реакції.

Реклама

Докладно

Марина Овсяннікова багато років працювала на російському Першому каналі

Що думають у ФРН про російську журналістку Овсяннікову

Як медіаспільнота ФРН відреагувала на запрошення в Die Welt ексредакторки російського Першого каналу Овсяннікової.  

Напис Дружба на нафтопроводі з РФ на НПЗ у Шведті

Наскільки Німеччина залежна від нафти з РФ?

Німецькі НПЗ зможуть отримувати основну частину сировини альтернативними маршрутами, вказує інститут IW.  