 Лукашенко створює оперативне командування військами на кордоні з Україною | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.05.2022

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Новини

Лукашенко створює оперативне командування військами на кордоні з Україною

Правитель Білорусі наказав створити оперативне командування збройних сил країни "на південному напрямку" та надіслати до кордону з Україною нові військові підрозділи.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко наказав негайно створити оперативне командування збройних сил країни на південному напрямку - на кордоні з Україною. Про це у четвер, 26 травня, повідомило державне агентство "БелТА". За словами Лукашенка, окрім фронтів з боку Литви та Польщі, відкрився новий напрямок - південний. Ще до створення оперативного командування він також розпорядився відправити до українського кордону нові армійські підрозділи, щоб білоруські військові "набували досвіду".

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Водночас заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу ЗС України Олексій Громов повідомив, що в Білорусі здійснили перекидання пускових установок оперативно-тактичних крилатих ракет "Іскандер" у район міста Лунинець Брестської області. За його словами, це може свідчити про підготовку до нових ракетних ударів по Західній Україні.

Тим часом 26 травня у Білорусі біля кордонів Польщі та України розпочалися військові навчання. Голова виконкому Бреста Олександр Рогачук назвав їх "черговим етапом перевірки сил реагування" та заявив, що в ході маневрів буде відпрацьовано "дії десантних підрозділів у міських умовах з подолання водної перешкоди". Рогачук також повідомив, що підрозділи продовжать навчання на полігоні Брестський, який розташований за 40 км від кордону України і приблизно за 30 км - від кордону з Польщею.

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