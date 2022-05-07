Польща звела вже 60 кілометрів стіни на кордоні з Білоруссю

Станом на даний момент Польща звела вже близько 60 кілометрів стіни на кордоні з Білоруссю. Будівельні роботи йдуть за планом, завершити їх планують до кінця червня, повідомила речниця польської прикордонної охорони у суботу, 7 травня.

Польща бореться з нелегальною міграцією

Протяжність польсько-білоруського кордону становить 418 кілометрів, 186 кілометрів з них - сухопутний кордон. Наприкінці літа та восени минулого року ситуація на кордоні загострилася. Тисячі мігрантів, які прибули до Білорусі із кризових регіонів, намагалися нелегально потрапити до Європейського Союзу. ЄС звинувачує білоруського правителя Олександра Лукашенка в тому, що він відправив мігрантів до зовнішнього кордону ЄС, щоб у такий спосіб чинити тиск на Захід.

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З огляду на теплу погоду, що тримається протягом останніх кількох тижнів, кількість спроб незаконного перетину польсько-білоруського кордону знову зросла. За даними прикордонників, лише напередодні, 6 травня, перетнути його з Білорусі намагалися 76 людей.

Наприкінці серпня 2021 року польські прикордонники вже звели на сухопутних ділянках кордону тимчасове загородження з колючого дроту заввишки близько 2,5 метра, щоб ускладнити мігрантам його перетин. Наприкінці січня його замінили стаціонарним бар'єром заввишки 5,5 метра, що оснащений датчиками руху та камерами відеоспостереження. Бюджет, виділений на реалізацію цього проєкту, становить 366 мільйонів євро.