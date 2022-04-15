Польща запровадила ембарго на вугілля з Росії та Білорусі

Польща запровадила ембарго на постачання вугілля із Росії. Цей захід передбачено в рамках закону про протидію підтримки російської агресії проти України, підписаного президентом Польщі Анджеєм Дудою 14 квітня, повідомив польський інтернет-портал dorzeczy.pl у п'ятницю, 15 квітня.

Згідно із законом, забороняється імпорт вугілля та коксу з Росії та Білорусі, зокрема транзит цих енергоресурсів польською територією. Крім того, законом передбачено створення переліку фізичних та юридичних осіб, щодо яких будуть застосовані заходи у вигляді замороження їх коштів та господарських ресурсів. За невиконання санкцій щодо таких осіб накладається штраф у розмірі 20 мільйонів злотих (понад 4,3 мільйона євро). Рішення про включення до списку санкцій ухвалюватиме глава МВС Польщі.

Водночас у Польщі забороняється використання символів російської агресії проти України. Це порушення карається штрафом, обмеженням волі або позбавленням волі на строк до двох років.

Зазначається, що мета закону - ухвалення правових рішень на державному рівні, які дозволять ефективно застосовувати положення, затверджені Європейським Союзом у відповідь на напад Російської Федерації на Україну.

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