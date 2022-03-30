Польща планує відмовитися від російської нафти до кінця року

Польща здійснить ряд кроків, щоб припинити імпорт російської нафти до кінця 2022 року, заявив під час пресконференції у Варшаві у середу, 30 березня, прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

За його словами, польська влада активує найбільш радикальний план серед європейських країн, що спрямований на відмову від імпорту енергоносіїв з РФ.

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Напередодні Польща оголосила про намір заблокувати поставки вугілля з Росії.

Моравецький очікує, що імпорт газу буде скорочено у травні. Він закликав інші європейські країни наслідувати приклад Варшави. Він також пропонував Європейській комісії обкладати додатковим податком всі імпортовані з Росії енергоресурси, щоб забезпечити умови ''справедливої' торгівлі".

Нагадаємо, на початку березня США запровадили заборону на імпорт російської нафти на тлі війни Росії проти України. Про такий крок оголосила і Великобританія. Водночас уряд ФРН відкинув негайне енергетичне ембарго. Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не раз давав зрозуміти, що цей крок поставить під загрозу цілі галузі промисловості країни.

Утім, в уряді ФРН виношують довгострокові плани відмови від експорту російських енергоносіїв.

Сьогодні міністр економіки ФРН Роберт Габек (Robert Habeck) оголосив, що влада країни запустила надзвичайний план для гарантування енергетичної безпеки на випадок перебоїв у поставках російського газу. В Об'єднанні німецьких профспілок вважають, що припинення імпорту енергоносіїв із Росії загрожує Німеччині серйозними економічними та соціальними наслідками.