Скільки ракет запущено по Україні з території Білорусі?

633 ракетні запуски з Білорусі по Україні з початку вторгнення Росії - такі дані оприлюднила ініціатива "Беларускi Гаюн". DW попросила експертів прокоментувати їх.

Два піки: 9 березня та 1 квітня

Напередодні 9 травня дві білоруські ініціативи - "Беларускi Гаюн" та об'єднання колишніх силовиків ByPol - опублікували розслідування, присвячені участі білоруської влади у війні Росії в Україні. "Беларускi Гаюн" детально підрахував, скільки ракетних запусків було здійснено з території Білорусі. За даними ініціативи, основним місцем запуску ракет повітряного базування був Мозирський район Гомельської області. Але найчастіше ракети запускали із землі, при цьому широко використовувалися оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер".

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Перший запуск було зафіксовано ще 24 лютого, у березні активність збільшилася, а пік, за даними ініціативи, припав на 9 березня 2022 року, коли було здійснено щонайменше 35 ракетних запусків. Ще один пік було зафіксовано 1 квітня. Моніторингова група "Беларуского Гаюна" стверджує, що в той день ракети запускалися "буквально кожні 10 хвилин", загалом - не менше 56 разів.

Антон Мотолько

Як "Беларускi Гаюн" збирає дані? Засновник ініціативи блогер Антон Мотолько в інтерв'ю DW пояснював, що інформацію отримують від користувачів з Білорусі: "У день до нас приходить близько тисячі повідомлень. (...) Щойно десь (у Білорусі. - Ред.) виявляється військова активність, одразу ж звідти надходить багато інформації".

Ініціатива ByPol ​​у своєму розслідуванні також називає кількість запусків ракет - у відео, розміщеному на YouTube-каналі, йдеться про те, що таких було понад 25. Проте, як пояснив керівник ByPol ​​Олександр Азаров в інтерв'ю DW, мова йшла про початковий етап війни. Загальної кількості запусків ByPol ​​не підраховував.

Чи справді було запущено так багато ракет?

"Дані за кількістю запусків відрізняються", - констатує військовий аналітик, який попросив не називати його імені. Він нагадав, що наприкінці квітня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляла, що на той момент РФ вже завдала по території України удари 1300 високоточними ракетами (без вказівки місць запуску), із них 235 - ракетами "Калібр". 12 травня на брифінгу Збройних сил України пролунала заява, що з початку вторгнення до 11 травня з Росії та Білорусі по українській території було випущено 788 крилатих та балістичних ракет.

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"Кількість запусків ракет з території Білорусі по Україні в перші десять днів війни, за даними ініціативи ("Беларускi Гаюн". - Ред.), близька до цифр, озвучених на той час чиновником Пентагону - близько 70 запусків", - уточнив аналітик. І додав, що інтенсивність запусків визначається завданнями, що стоять перед військами.

"Росія очікувала в перші три-сім днів війни, що після удару по ключових пунктах управління ЗСУ, аеродромах, об'єктах ППО та деяких інших цілях і за очікуваної підтримки населення вдасться швидко нейтралізувати ЗСУ та керівництво України. Успішна побудова оборони військово-політичним керівництвом України зірвала ці плани із завищеними очікуваннями", - пояснює співрозмовник DW.

Село Тетерівка під Києвом, 14 квітня 2022 року

У результаті, за його словами, війна набула серйозного масштабу: "І ракетні удари знадобилися для забезпечення просування російських угруповань на основних напрямках, для ураження військової та цивільної інфраструктури України тощо, що підвищило інтенсивність ударів". Вона, за оцінкою аналітика, знизилася лише з виведенням з-під Києва російського угруповання, дії якого частково підтримували російські ракетні війська, розміщені на території Білорусі.

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"Якщо взяти сім запусків на день з території Білорусі в першу декаду війни - це не так багато для всієї України. Але питання не тільки в інтенсивності, а й у поцілених об'єктах та їхній критичності для обороноздатності країни. Хоча Росія завдала дуже серйозної шкоди військовій інфраструктурі та обороноздатності України, досягти своїх цілей за допомогою ракетних ударів не вдалося", - вважає співрозмовник DW.

Як можна підрахувати запуски ракет?

Білоруський військовий експерт Олександр Алесін, аналізуючи дані про кількість запущених з Білорусі ракет, наголошує: "Питання, скільки загалом ракет припадає на ті, що було запущено оперативно-тактичними комплексами "Іскандер". Російські джерела донедавна говорили про те, що їх було близько тисячі".

Дані ініціативи "Беларускi Гаюн" про 633 ракетні запуски з території Білорусі Алесін не вважає правдоподібними: "Виходить, що майже три чверті всіх ракет комплексів "Іскандер", використаних РФ, запущено з території Білорусі. На неї під час навчань було введено один бригадний комплекс. За різними даними, це може бути 12 або трохи більше пускових установок. Я не думаю, що 12 пускових установок могли запустити таку кількість ракет, тим більше, що більше комплексів було саме в основній зоні бойових дій - в районі Донбасу".

Олександр Алесін

Алесін також звертає увагу на те, що без спеціальної техніки важко визначити момент запуску ракет оперативно-тактичного комплексу "Іскандер": "Аеробалістичні ракети 9М729 стартують вертикально вгору, йдуть на висоту 50 км, треба перебувати поруч, щоб зафіксувати цей момент. 9М728, навпаки, летять на надзвичайно низькій висоті, що обчислюється десятками метрів. Щоб її зафіксувати, треба перебувати точно під нею під час польоту".

Сам момент визначення пуску ракети оперативно-тактичним комплексом "Іскандер", зазначає Олександр Алесін, зафіксувати дуже важко: "Американці для цих цілей застосовують супутникову розвідку, літаки далекого радіолокаційного виявлення. Точно визначити, скільки було запущено ракет з території Білорусі, неапаратними засобами неможливо, потрібні засоби технічної розвідки".

Активність зменшилася?

Після відведення російських військ із Півночі України ракетні удари по території України з Білорусі ненадовго припинилися, повідомляє "Беларускі Гаюн", зараз вони фіксуються, проте активність знижена. "Запусків немає, тому що ракети майже закінчилися, - вважає експерт у сфері міжнародної безпеки Павло Лузін. - Наступ провалився, залишки військ вивели, перекинули на Схід України. Якийсь час ще використовували аеродроми. Потім і авіацію вивели - потрібна в іншому місці".

Олександр Алесін згоден з тим, що це найбільш правдоподібне пояснення: значну частину сил РФ виведено з території Білорусі та переміщено на фронт на Донбасі: "Зараз, коли російські війська було відведено від Києва, інтенсивність може помітно знизитися. Можливо, є також небажання Олександра Лукашенка підставлятися під удар у відповідь, він міг попросити Путіна зменшити активність з точки зору запусків ракет "Іскандер". При цьому Алесін повторює: "Ми не можемо достовірно судити про кількість цих запусків і про те, збільшилася вона чи зменшилася, тому що немає даних технічної розвідки".

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Наразі, за оцінкою "Беларуского Гаюна", фіксується також, що ракетні удари по українських військових завдає російська авіація, зокрема, і з території РФ. "Використання ракет повітряного базування дає Росії військову перевагу. Вона полягає в тому, що розвідці складно зрозуміти, чи оснащений літак ракетами (включаючи ядерні) і чи здійснюватиме він запуск. Тобто створюється ефект напруженості - можна використовувати проліт для відволікання сил або в потрібний час завдати удару", - каже військовий аналітик, який попросив не називати свого імені.

На його думку, зараз територія Білорусі важлива для російських військ з точки зору ведення розвідки, завдавання ракетних ударів (нехай і рідкісних), відправлення диверсійних і розвідгруп на територію України, логістики для військ РФ, що залишилися, і використання Білорусі для створення невизначеності для українського військово-політичного керівництва. "У разі відновлення боїв за Київ Білорусь набуде такого ж значення, що й у лютому 2022 року", - підсумував аналітик.