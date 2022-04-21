 У Росії згорів науковий інститут, де могли розробляти ″Іскандери″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2022

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Новини

У Росії згорів науковий інститут, де могли розробляти "Іскандери"

Унаслідок пожежі на території центрального науково-дослідницького інституту повітряно-космічних сил РФ загинули шестеро людей, ще 27 постраждали. Повідомляють, що десять людей можуть і досі бути під завалами будівлі.

Будівля інституту повітряно-космічних сил РФ у Твері

Будівля інституту повітряно-космічних сил РФ у Твері

На території центрального науково-дослідницького інституту повітряно-космічних сил РФ, що у Твері, у четвер, 21 квітня, сталася масштабна пожежа. Шестеро людей загинули, ще 27 постраждали, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Повідомляють, що під завалами будівлі може знаходитись ще біля десятка людей.

Пожежники ліквідували займання, співробітників інституту евакуювали. Палало на території площею у дві з половиною тисячі квадратних метрів. Пожежі було присвоєно найвищу ступінь складності приборкання вогню. Причини займання встановлюються.

За даними російських ЗМІ, інститут займається дослідженнями проблем повітряно-космічної оборони та військово-космічної діяльності Росії та спільної системи ПВО країн СНД. Зокрема, повідомляється, що його фахівці займались розробкою ракетних систем "Іскандер".

Ще одна пожежа сталася сьогодні на території Дмитріївського хімічного заводу в Івановській області РФ. Повідомляють про одного потерпілого.

У місцевій владі кажуть, що загрози витоку хімічних речовин немає. Причини пожежі з'ясовуються.

Пожежа на хімзаводі у Росії

Пожежа на хімзаводі у Росії

 

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