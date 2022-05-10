 Пентагон: 10-12 разів РФ завдавала ударів по Україні гіперзвуковими ракетами | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 10.05.2022

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Новини

Пентагон: 10-12 разів РФ завдавала ударів по Україні гіперзвуковими ракетами

За даними Пентагону, з початку війни в Україні армія РФ використала "Кинджали" у 10-12 випадках. Водночас у США не мають даних, що під час ударів по Одесі застосовувалися гіперзвукові ракети, як повідомляли в Україні.

Російська гіперзвукова ракета Кинджал

Російська гіперзвукова ракета "Кинджал"

Міністерство оборони США не володіє доказами використання гіперзвукових ракет типу "Кинджал" при нещодавніх ударах російської армії по Одесі. Високопоставлений співробітник Пентагону заявив журналістам у вівторок, 10 травня, що не може підтвердити використання такого озброєння в Одесі, повідомляє dpa. Водночас він додав, що останніми днями авіаудари по місту посилилися.

За його словами, з початку війни російські війська використали гіперзвукову зброю у 10-12 випадках. Представник американського міноборони заявив також, що немає доказів нападу на Одесу з боку наземних сил чи Чорного моря. "Одеса, як і раніше, перебуває під контролем України", - заявив він.

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Російські війська 9 травня випустили по Одесі сім ракет

За даними українських військових, напередодні російські війска випустили по Одесі гіперзвукові ракети типу "Кинджал". Одеська міська адміністрація повідомила, що внаслідок нічного ракетного удару одна людина загинула, ще п'ятеро дістали поранень та були госпіталізовані. Зруйновано торгово-розважальний центр. Загалом по Одесі випущено сім ракет.

9 травня російські війська обстріляли Одесу під час візиту до міста голови Європейської ради Шарля Мішеля та його зустрічі із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем.

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