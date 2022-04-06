США, Великобританія та Австралія співпрацюватимуть у галузі гіперзвукового озброєння

США, Великобританія та Австралія, які є членами оборонного альянсуAUKUS, зобов'язалися розпочати співпрацю в галузі гіперзвукового та контргіперзвукового озброєння, йдеться у спільній заяві трьох країн, оприлюдненій у вівторок, 5 квітня.

"Сьогодні ми також вирішили розпочати тристоронню співпрацю з гіперзвукового, контргіперзвукового та радіоелектронного бойового потенціалу, а також розширити обмін інформацією та поглибити співпрацю з оборонних інновацій", - ідеться у заяві, розмішеній на сайті уряду Великобританії.

Зазначається, що ця ініціатива доповнюватиме наявні зусилля щодо співпраці у галузях кібертехнологій, штучного інтелекту, квантових технологій.

Як повідомлялось, правління перспективних дослідницьких проєктів (DARPA) міністерства оборони США та військово-повітряних сил (ВПС) країни провели випробування гіперзвукової крилатої ракети HAWC(Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, концепція гіперзвукової повітряно-реактивної зброї). У повідомленні DARPA, опублікованому 5 квітня, не вказується точна дата льотних випробувань, йдеться лише про те, що вони відбулися "нещодавно".

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Нагадаємо, у вересні минулого року президент США Джо Байден, прем'єр-міністри Австралії Скотт Моррісон та Великобританії Борис Джонсон оголосили про створення нового тристороннього партнерства у сфері безпеки - AUKUS. Першою великою ініціативою у межах цього партнерства стало оголошення будівництва атомних підводних човнів для Австралії. Через це Канберра відмовилася від контракту на будівництво підводних човнів із французькою компанією Naval Group на суму, за різними даними, від 60 до 90 мільярдів доларів.