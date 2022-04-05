 США повідомили про успішні випробування гіперзвукової ракети | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2022

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Новини

США повідомили про успішні випробування гіперзвукової ракети

ВПС США провели випробування гіперзвукової ракети HAWC, за даними CNN, ще в середині березня. Однак про це не повідомлялося досі, щоб не посилювати напруженість у відносинах із Росією, повідомляє телеканал.

Гіперзвукова ракета HAWC в уявленні художника

Гіперзвукова ракета HAWC в уявленні художника

Управління перспективних дослідницьких проєктів (DARPA) міністерства оборони США та військово-повітряних сил (ВПС) країни провели випробування гіперзвукової крилатої ракети HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept, концепція гіперзвукової повітряно-реактивної зброї). У повідомленні DARPA, опублікованому у вівторок, 5 квітня, не вказується точна дата льотних випробувань, йдеться лише про те, що вони відбулися "нещодавно".

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Своєю чергою телеканал CNN передає з посиланням на високопоставленого співрозмовника з Пентагону, що випробування пройшли ще в середині березня, тобто через кілька днів після застосування Росією гіперзвукової ракети "Кинджал" під час війни в Україні. Однак, за даними CNN, ця інформація не поширювалася, щоб уникнути напруженості у відносинах із Росією.

DARPA: Ракета пролетіла майже 500 кілометрів

За даними DARPA, швидкість ракети вп'ятеро перевищила швидкість звуку і підтримувалася "протягом тривалого часу". Апарат піднявся на висоту понад 65 тисяч футів (приблизно 20 кілометрів) та пролетів понад 300 морських миль (близько 482 кілометрів).

Перший запуск гіперзвукової ракети HAWC США здійснили у вересні 2021 року. До цього проводилися випробування гіперзвукової зброї інших типів.

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