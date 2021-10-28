У США стривожені запуском гіперзвукової ракети Китаєм

Генерал армії США Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США, підтвердив випробування Китаєм гіперзвукової зброї. До цього в США відмовлялись коментувати інформацію Financial Times про запуск КНР через низькоорбітальний простір гіперзвукової ракети, здатної нести ядерну зброю.

"Те, що ми побачили, було визначною подією - випробування системи гіперзвукової зброї. І це дуже тривожно", - зазначив Міллі під час телеінтерв'ю Bloomberg 27 жовтня. На його думку, ситуація дуже схожа на події 1957 року, коли СРСР запустив у космос супутник та вирвався вперед у космічних перегонах під час "холодної війни".

Генерал додав, що США також працюють над технологіями гіперзвукової зброї, але Вашингтон, за його словами, поки не випробував її в масштабах, яких досяг Китай.

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Надмірне занепокоєння?

Втім, деякі американські оборонні експерти запевняють, що занепокоєння США щодо цього є надмірним.

"Хоча перспектива ядерної атаки проти Сполучених Штатів є жахливою, це не схоже на запуск радянського супутника у 1957-му - частково тому, що не зовсім зрозуміло, що саме було випробувано, але головним чином тому, що загроза китайської ядерної атаки на Сполучені Штати далеко не нова", - вважає Джеймс Ектон, співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

Нагадаємо, що швидкість польоту гіперзвукових ракет перевищує швидкість звуку вп'ятеро. Це ускладнює їх виявлення та перехоплення.

До цього подібну зброю вже тестували США, Росія та Північна Корея, але випробування, проведені Китаєм, мали більшу дальність дії.

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