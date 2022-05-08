Свідки Другої світової про напад РФ на Україну: "Це війна проти мирного населення"

Українці, які пережили нацистську окупацію під час Другої світової війни, через 77 років після її завершення знову зіткнулись з повномасштабною війною. Кореспондент DW побував у Київському міському пансіонаті ветеранів праці та поспілкувався з живими свідками однієї з найбільш жорстоких воєн в історії людства. Вони тепер порівнюють Другу світову з повномасштабним військовим вторгненням, яке розпочала Росія проти України 24 лютого 2022 року.

У пансіонаті проживають 38 осіб, що пройшли горнило Другої світової війни, а потім активно взяли участь у повоєнному відродженні країни. Вони з початку повномасштабної агресії РФ проти України залишалися в Києві, оскільки відмовилися від евакуації.

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Війна РФ проти України є "більш жорсткою" за Другу світову

Аркадій Леонідович

91-річний Аркадій Леонідович народився на Донбасі та майже все життя там прожив та пропрацював. Події Другої світової війни він пережив в підлітковому віці та розповідає, що вже тоді працював у колгоспі за трудодні. "Ті події (Другої світової. - Ред.) я пережив легше, ніж зараз, тому що я був хлопцем, а зараз - це все жах", - наголосив він.

На його переконання, сучасна війна, яку Росія розв’язала проти України, є "більш жорсткою", ніж Друга світова. Чоловік додав, що військова агресія РФ стала можливою через дію російської пропаганди всередині країни, яка "демонізувала" українців. "Це (росіяни. - Ред.) зомбовані люди, які повірили власному телебаченню", - вважає він. Водночас він зазначив, що у цьому протистоянні "обов'язково переможе Україна, навіть питань немає", оскільки "історія ніколи не піде в зворотному напрямку".

Також Аркадій зауважив, що через бойові дії на Донбасі йому довелось переїхати до Києва. "Мені дуже подобається тут (в пансіонаті. - Ред.), але мене тягне додому - в Донецьк. Чекаю з нетерпінням, коли закінчиться війна", - наголосив він, зазначивши, що йому "вночі сниться Донбас".

"Це не війна, а тероризм"

Крім того, Аркадій зізнається, що не може спокійно спостерігати за тим, що наразі відбувається у Маріуполі. "Що у Маріуполі зараз діється? Величезна кількість жертв та людських страждань. Їсти немає чого, пити немає чого, стріляти теж, напевно, скоро не буде чим, але треба чинити опір російським військам", - розповідає він.

Чоловік наголошує на необхідності негайного припинення бойових дій, оскільки, на його переконання, у цій війні переважно гинуть не військові, а цивільні. "Це ж не війна, а тероризм. Вони вбивають дітей - більше 200 дітей загинуло. Діти життя не бачили, а їх "старші брати" постріляли", - обурюється він.

Свідок Другої світової війни переконаний, що Україна обов'язково відновить свою територіальну цілісність: "Столітня війна між Англією та Францією закінчилась миром. Війна між Україною та РФ теж закінчиться миром, але обов’язково з перемогою України, не сумніваюсь у цьому". Свою впевненість він пояснив підтримкою України з боку країн Заходу. "Зараз наші військові розбивають ворожі танкові колони, збивають ракети, літаки, тому що є чим", - пояснює він. Однак, Аркадій переконаний, що якби країни Заходу закрили небо над Україною, то "війна б давно б вже закінчилась". "Чого тягнути, все одно Путін не зупиниться на Україні", - нарікає Аркадій.

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"Вони не шкодують нікого, навіть дітей"

Василь Петрович

Своєю чергою 93-річний Василь Петрович з Київської області сказав, що ніколи не міг уявити, що росіяни нападуть на Україну. "Вони (російське керівництво. - Ред.) вважають себе першою країною в світі, вони думають, що мають право захоплювати інші країни", - вважає він.

Натомість, Василь переконаний, що росіяни передусім воюють з мирним населенням. "Однак мирні люди ні в чому не винні. Це нещастя, яке прийшло на нашу землю", - додав він.

На переконання Василя, президент РФ Володимир Путін хотів, щоб Україна приєдналась до Митного союзу, але "наша країна цього не захотіла" і через це керівник РФ "почав мститись". "Він (Путін. - Ред.) хоче знищити український народ. Кожен день люди гинуть, у підвалах сидять місяцями. Що це за війна проти мирного населення, я цього не розумію. Це просто знищення цивільних людей. Вони не шкодують нікого, навіть дітей", - стверджує він.

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"Путін хотів відновити Радянський Союз"

Алла Георгіївна

92-річна Алла Георгіївна народилась та майже все життя прожила в Києві, до виходу на пенсію працювала на заводі "Артем". Вона зізнається, що наразі почуває себе дуже тривожно та згадує перші бомбардування Києва.

"Я чула ці бомбардування, але я не розуміла, що це війна. Вже вранці, коли по телебаченню сказали, що війна - тоді вже відчула", - розповідає Алла. "У мене 23-го лютого день народження. На наступний день вони мені подарували таке "свято". У мене просто немає слів - як може людина, яка нормально мислить, таке зробити (розв’язати війну. - Ред.)", - обурюється вона. "У здоровому глузді, мені здається, людина таке не придумає. Все-таки у Путіна з психікою не все в порядку. У Грузію він вліз, в Молдову вліз. Мені здається, що він хотів відновити Радянський Союз, але це вже неможливо", - наголошує вона. Також Алла вражена поведінкою патріарха Російської православної церкви Кирила, який схвалює війну Росії проти України. "Як можна благословляти таке звірство? Я не розумію, це все неправильно", - підкреслила вона.

"Коли розповідають, що дітей ґвалтують та бомбардують пологові будинки - фактично вони ж воюють не з військовими, а з мирними жителями", - переконана вона. Алла згадує, що ця війна готувалась, ходили різні чутки, "але я не була до цього готовою". "Вони (російські війська. - Ред. ) прийшли нас "звільняти", але я не розумію, від чого нас потрібно звільняти. Ми просили когось про це? Харків - російськомовне місто, де там вони знайшли "бандерівців"? Навіщо вони його розгромили?", - нарікає вона, додавши, що надзвичайно багато будівель та інфраструктури зруйновано під час війни, а для того, щоб все відновити, буде потрібен тривалий час.

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