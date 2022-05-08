 Свідки Другої світової про напад РФ на Україну: ″Це війна проти мирного населення″ | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 09.05.2022

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Україна

Свідки Другої світової про напад РФ на Україну: "Це війна проти мирного населення"

Очевидці Другої світової війни, які пережили один з найбільших збройних конфліктів в історії людства, розповіли, як переживають сучасну повномасштабну війну Росії проти України.

Зруйнована російськими військами Бородянка

Зруйнована російськими військами Бородянка

Українці, які пережили нацистську окупацію під час Другої світової війни, через 77 років після її завершення знову зіткнулись з повномасштабною війною. Кореспондент DW побував у Київському міському пансіонаті ветеранів праці та поспілкувався з живими свідками однієї з найбільш жорстоких воєн в історії людства. Вони тепер порівнюють Другу світову з повномасштабним військовим вторгненням, яке розпочала Росія проти України 24 лютого 2022 року. 

У пансіонаті проживають 38 осіб, що пройшли горнило Другої світової війни, а потім активно взяли участь у повоєнному відродженні країни. Вони з початку повномасштабної агресії РФ проти України залишалися в Києві, оскільки відмовилися від евакуації. 

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Війна РФ проти України є "більш жорсткою" за Другу світову

Аркадій Леонідович

Аркадій Леонідович

91-річний Аркадій Леонідович народився на Донбасі та майже все життя там прожив та пропрацював. Події Другої світової війни він пережив в підлітковому віці та розповідає, що вже тоді працював у колгоспі за трудодні. "Ті події (Другої світової. - Ред.) я пережив легше, ніж зараз, тому що я був хлопцем, а зараз - це все жах", - наголосив він.

На його переконання, сучасна війна, яку Росія розв’язала проти України, є "більш жорсткою", ніж Друга світова. Чоловік додав, що військова агресія РФ стала можливою через дію російської пропаганди всередині країни, яка "демонізувала" українців. "Це (росіяни. - Ред.) зомбовані люди, які повірили власному телебаченню", - вважає він. Водночас він зазначив, що у цьому протистоянні "обов'язково переможе Україна, навіть питань немає", оскільки "історія ніколи не піде в зворотному напрямку". 

Також Аркадій зауважив, що через бойові дії на Донбасі йому довелось переїхати до Києва. "Мені дуже подобається тут (в пансіонаті. - Ред.), але мене тягне додому - в Донецьк. Чекаю з нетерпінням, коли закінчиться війна", - наголосив він, зазначивши, що йому "вночі сниться Донбас". 

"Це не війна, а тероризм"

Крім того, Аркадій зізнається, що не може спокійно спостерігати за тим, що наразі відбувається у Маріуполі. "Що у Маріуполі зараз діється? Величезна кількість жертв та людських страждань. Їсти немає чого, пити немає чого, стріляти теж, напевно, скоро не буде чим, але треба чинити опір російським військам", - розповідає він. 

Чоловік наголошує на необхідності негайного припинення бойових дій, оскільки, на його переконання, у цій війні переважно гинуть не військові, а цивільні. "Це ж не війна, а тероризм. Вони вбивають дітей - більше 200 дітей загинуло. Діти життя не бачили, а їх "старші брати" постріляли", - обурюється він. 

Свідок Другої світової війни переконаний, що Україна обов'язково відновить свою територіальну цілісність: "Столітня війна між Англією та Францією закінчилась миром. Війна між Україною та РФ теж закінчиться миром, але обов’язково з перемогою України, не сумніваюсь у цьому". Свою впевненість він пояснив підтримкою України з боку країн Заходу. "Зараз наші військові розбивають ворожі танкові колони, збивають ракети, літаки, тому що є чим", - пояснює він. Однак, Аркадій переконаний, що якби країни Заходу закрили небо над Україною, то "війна б давно б вже закінчилась". "Чого тягнути, все одно Путін не зупиниться на Україні", - нарікає Аркадій. 

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"Вони не шкодують нікого, навіть дітей"

Василь Петрович

Василь Петрович

Своєю чергою 93-річний Василь Петрович з Київської області сказав, що ніколи не міг уявити, що росіяни нападуть на Україну. "Вони (російське керівництво. - Ред.) вважають себе першою країною в світі, вони думають, що мають право захоплювати інші країни", - вважає він.

Натомість, Василь переконаний, що росіяни передусім воюють з мирним населенням. "Однак мирні люди ні в чому не винні. Це нещастя, яке прийшло на нашу землю", - додав він. 

На переконання Василя, президент РФ Володимир Путін хотів, щоб Україна приєдналась до Митного союзу, але "наша країна цього не захотіла" і через це керівник РФ "почав мститись". "Він (Путін. - Ред.) хоче знищити український народ. Кожен день люди гинуть, у підвалах сидять місяцями. Що це за війна проти мирного населення, я цього не розумію. Це просто знищення цивільних людей. Вони не шкодують нікого, навіть дітей", - стверджує він. 

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"Путін хотів відновити Радянський Союз"

Алла Георгіївна

Алла Георгіївна

92-річна Алла Георгіївна народилась та майже все життя прожила в Києві, до виходу на пенсію працювала на заводі "Артем". Вона зізнається, що наразі почуває себе дуже тривожно та згадує перші бомбардування Києва. 

"Я чула ці бомбардування, але я не розуміла, що це війна. Вже вранці, коли по телебаченню сказали, що війна - тоді вже відчула", - розповідає Алла. "У мене 23-го лютого день народження. На наступний день вони мені подарували таке "свято". У мене просто немає слів - як може людина, яка нормально мислить, таке зробити (розв’язати війну. - Ред.)", - обурюється вона. "У здоровому глузді, мені здається, людина таке не придумає. Все-таки у Путіна з психікою не все в порядку. У Грузію він вліз, в Молдову вліз. Мені здається, що він хотів відновити Радянський Союз, але це вже неможливо", - наголошує вона. Також Алла вражена поведінкою патріарха Російської православної церкви Кирила, який схвалює війну Росії проти України. "Як можна благословляти таке звірство? Я не розумію, це все неправильно", - підкреслила вона.

"Коли розповідають, що дітей ґвалтують та бомбардують пологові будинки - фактично вони ж воюють не з військовими, а з мирними жителями", - переконана вона. Алла згадує, що ця війна готувалась, ходили різні чутки, "але я не була до цього готовою".  "Вони (російські війська. - Ред. ) прийшли нас "звільняти", але я не розумію, від чого нас потрібно звільняти. Ми просили когось про це? Харків - російськомовне місто, де там вони знайшли "бандерівців"? Навіщо вони його розгромили?", - нарікає вона, додавши, що надзвичайно багато будівель та інфраструктури зруйновано під час війни, а для того, щоб все відновити, буде потрібен тривалий час. 

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    Автор: Аніта Вінкельмаєр


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