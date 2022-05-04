Гаряча фаза війни не закінчиться в травні - секретар РНБО Данілов

Гаряча фаза війни РФ проти України не закінчиться в травні, переконаний секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Якщо говорити про цю частину гарячої війни, то я не є оптимістом з точки зору, що вона закінчиться в квітні або травні. Це буде тривала війна, і вона ще буде тривати на нашій території", - сказав в інтерв'ю проєкту Islnd Tv, оприлюдненому ввечері вівторка, 3 травня.

РНБО: Деблокувати Маріуполь поки неможливо

Данілов також заявив, що провести військову операцію в Маріуполі Донецької області наразі неможливо, бо Україна не має достатньо важкого озброєння та бронетехніки. "Вони всі там герої. Всі, хто там є. Якщо була хоча би маленька можливість їх звідти звільнити з точки зору військової операції, то це би відбулось. На жаль, те, що ми називаємо важке озброєння, броня, в достатній кількості у нас на сьогодні ще немає. Якщо би ми її мали, повірте, президент дав би команду, і така спецоперація була би зроблена", - запевнив секретар РНБО.

Росія блокує Маріуполь з початку березня та постійно здійснює атаки, зокрема по території заводу "Азовсталь", який тримають українські військові. Крім того, в укриттях комбінату перебувають багато цивільних людей, переважно жінки та діти. Напередодні, 3 травня, за підтримки Організації Об'єднаних Націй та Міжнародного комітету Червоного Хреста вдалося розблокувати маршрут гуманітарного коридору та евакуювати з Маріуполя 156 цивільних, зокрема 101 людину з "Азовсталі".

Оголошення війни 9 травня?

Днями речник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що президент РФ Володимир Путін може офіційно оголосити війну Україні 9 травня, що дозволить Росії збільшити кількість призовників. Схожий прогноз озвучував і міністр оборони Великобританії Бен Воллес. За його словами, Путін може спробувати вийти зі своєї "спеціальної операції", щоби оголосити так звану "війну проти нацистів" і під таким гаслом мобілізувати більше росіян.

За іншими сценаріями, Путін може використати 9 травня для приєднання до своєї території псевдоутворень "ДНР" і "ЛНР", посилення атак на Одесу або проголошення повного контролю над Маріуполем. За даними США, також існує висока ймовірність створення псевдоутворення "ХНР" в окупованій Херсонській області, щоби згодом приєднати до складу Росії і його.

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