Війна в Україні спустошила запаси продовольства країн, що розвиваються - ООН

24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну, зокрема хроніку подій в Україні за другу половину середи, 4 травня.

На цій сторінці DW стежить за новинами четверга, 5 травня (час київський).

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Заборону на польоти в 11 аеропортів центральної частини та півдня РФ продовжено вже в 12-й раз від початку війни. Цього разу Росавіація встановила режим обмеження польотів до 13 травня.

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Війна в Україні "спустошила запаси продовольства, порушила енергетичну та фінансову систему країн, що розвиваються", заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш. За його словами, вирішити ці проблеми можливо лише за умови повернення України на світовий ринок сільськогосподарського продукції, а також постачальників продовольства та добрив Росії та Білорусі. Генсек ООН додав, що налаштований на сприяння діалогу щодо цього питання.

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В Іспанії затримали Анатолія Шарія, повідомляє Служба безпеки України, яка підозрює проросійського політика та блогера у державній зраді.

"Правоохоронні органи Іспанії затримали А. Шарія 4 травня 2022 року. Це стало можливим завдяки тісній взаємодії Служби безпеки України з Офісом генерального прокурора, міжнародними партнерами та у результаті багаторівневої спецоперації українських правоохоронців", - зазначає СБУ.

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Міськрада Конотопу заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомив мер міста Артем Семеніхін, розмістивши фото відповідного розпорядження . Рішення він аргументував тим, що релігійна організація становить загрозу національній безпеці країни. "Між ворогом і його агентом немає різниці. А у випадку моспархату це є два в одному", - написав він у Facebook.

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Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков повідомив про обстріли з боку України. За його словами, у населеному пункті Нехотіївка пошкоджено будинок та гараж. "Постраждалих серед мирного населення немає", - написав він у себе в Telegram.

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Укрзалізниця повідомляє про запізнення понад 40 потягів у різних напрямах. Найбільше запізнюються потяги із західної України. Так, орієнтовний час запізнення потягу №150 Чернівці — Полтава складає 11 годин, потягів №60 Чоп — Київ та №25 Рахів — Одеса близько 10 годин. Нагадаємо, цієї ночі російські сили завдавали інтенсивних ударів у багатьох регіонах України.

++09.00++

Окупаційна адміністрація на Херсонщині прагне відключити в області доступ до соціальних мереж Facebook та Instagram, через російські санкції проти їх власника, компанії Meta. Про це повідомляє російська інформагенція РБК з посиланням на призначеного росіянами заступника голови військово-цивільної адміністрації області Кирила Стремоусова.

"Звісно ж ми найближчим часом заборонимо Facebook, Instagram та інші групи, які дискредитують навіть своїми назвами наш регіон і виступають як екстремістські організації, які спрямовані на дестабілізацію ситуації в нашому регіоні", - пообіцяв колаборант Стремоусов.

З минулого тижня Херсонщина на кілька днів була відключена від мобільного зв'язку та інтернету через пошкодження магістральних каналів. Зв'язок вдалося поновити 3 травня.

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Внаслідок російської війни в України загинула вже 221 дитина, повідомляє офіс Генерального прокурора України. Ще 408 дітей дістали поранень. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 139, Київській - 116, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 44, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, у м.Києві - 16 та Житомирській - 15.

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Ще п'ятеро мирних жителів загинули на Луганщині внаслідок російських обстрілів, повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай. Двоє з них потрапили під обстріл Новозванівки 3 травня, уточнив він. Протягом 4 травня російські військові здійснили сім артилерійських обстрілів по Сєвєродонецьку, стільки ж по Попаснянській та Гірській громадах, і ще чотири по Лисичанську, додав Гайдай. Було зруйновано або пошкоджено 24 житлових будинки.

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У рамках нового пакету санкцій Євросоюз має намір заборонити росіянам купувати нерухомість у ЄС, повідомляє Bloomberg. Обмеження можуть торкнутися громадян Росії, юридичних осіб та резидентів РФ. Як випливає з тексту документа, який цитує агентство, заборона не поширюватиметься на росіян із громадянством країн ЄС та Швейцарії чи посвідкою на проживання у цих країнах.

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Російська армія вночі знову обстріляла ракетами Краматорськ, повідомляє рада міста. Під удар потрапили житлові райони та центральна частина міста. Зазнали серйозних пошкоджень три п’ятиповерхівки, школа та дитячий садок. За попередніми даних у місті шестеро поранених. Інформація щодо жертв та руйнувань уточнюється.

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Сьогодні відбудеться засідання Ради Безпеки ООН, під час якого обговорюватимуть проблеми захисту цивільного населення та цивільної інфраструктури в Україні в умовах російської війни, повідомляє Укрінформ. До участі у засіданні запрошено Україну. Очікується виступ постійного представника України при ООН Сергія Кислиці. Також доповідатимуть Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш або його заступниця з політичних питань Розмарі Дікарло, заступник генсека з гуманітарних питань Мартін Гріффітс та Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет.

++08.00++

ЄС створить трастовий фонд для фінансової підтримки України у подоланні наслідків війни, яку розв'язала на її території Росія. Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповів президент Єврокомісії Шарль Мішель. Допомога у рамках фонду виділятиметься за трьома ключовими напрямами: гуманітарні підтримка, бюджетна підтримка грантами та кредитами, а також надання коштів на відновлення країни. Механізм та технічні деталі надходження коштів обговорять сьогодні під час донорської конференції у Варшаві, що ініційована Польщею та Швецією для збору коштів Україні. За словами глави Єврокомісії, вона має стати відправною точкою для європейського плану Маршалла для України.

"Потрібні рішення, потрібні гроші, нам потрібна сильна координація, нам потрібна політична воля, і ця конференція на мій погляд має стати відправною точкою для якогось європейського плану Маршалла для України", - сказав він.

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На Харківщині українські військові вибили з селища Старий Салтів у Вовчанському районі підрозділи російських військ, які обстрілювали Харків із артилерії та реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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Українські військові відновили контроль над кількома населеними пунктами на Миколаївщині та Херсонщині, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Утім, про які саме населені пункти йдеться, не уточнюється. Повідомляється також, що частина військовослужбовців російської 38-ої окремої мотострілецької бригади Східного військового округу відмовилась від подальшої участі у бойових діях на території України через значні втрати. Російські армійці поновили наступ на "Азовсталь" у Маріуполі та продовжують обстріли на Харківщині, Донеччині, Таврійському напрямку та півдні України, йдеться у зведенні.Генштаб ЗСУ також повідомляє про перегрупування російських військ у Придністров'ї та поповненні запасів у спробі покращити тактичне положення своїх підрозділів у регіоні.

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Розвідка США передавала українським військовим дані, які допомагали визначити місцезнаходження та знищити кількох російських генералів на території України, газета The New York Times із посиланням на високопоставлених американських чиновників.

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Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван під час телефонної розмови з колегою з Бухареста Іоном Опрішором заявив про підтримку Вашингтоном прагнення Румунії диверсифікувати джерела енергопостачання. Салліван також підтримав допомогу Бухареста Молдові та "висловив вдячність Румунії за надання щедрої гуманітарної допомоги українцям".

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З початку війни Росії проти України в Німеччині зареєстровано 610 103 біженців з України. Про це повідомляють німецькі ЗМІ з посиланням на Федеральне відомство у справах міграції та біженців (Bamf). Згідно зі звітом відомства, близько 69 відсотків усіх, хто втік до Німеччини, становлять дівчатка і жінки, а 31 відсоток - хлопчики та чоловіки. Частка жінок серед дорослих становить 80 відсотків. 99,4 відсотка зареєстрованих у Німеччині біженців з України мають українське громадянство, йдеться в повідомленні. При цьому наголошується, що відомству невідомо, скільки зареєстрованих у ФРН біженців могли згодом вирушити до іншої європейської країни або повернутися на батьківщину, не знявшись з реєстрації в Німеччині.

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Ізраїль на прохання Сполучених Штатів може розширити військову допомогу Україні, повідомляє Axios із посиланням на джерела в США та Ізраїлі. За даними порталу, американська сторона висловила таке побажання під час проведеної минулого тижня зустрічі радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана з головою Ради національної безпеки Ізраїлю Еялем Хулатою та на переговорах оборонних відомств двох країн. Як розповів Axios анонімний ізраїльський чиновник, уряд Ізраїлю розглядає можливість збільшення допомоги Україні, та, ймовірно, піде на це у міру продовження конфлікту. Утім, за словами неназваного посадовця, Ізраїль надаватиме Україні лише нелетальне військове спорядження.

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Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття рідні та друзям журналіста Олександра Махова, який загинув 4 травня у боях під Ізюмом. Полеглому було 36 років. "Нехай його син Владислав знає: Росія відповість за цю смерть. Ми обов'язково здобудемо для України перемогу. Упевнений, це було мрією Олександра. Ми її реалізуємо. Вічна пам'ять йому та всім нашим героям, які віддали життя за Україну!", - заявив у відеозверненні Зеленський.

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Президент Європейської Ради Шарль Мішель виступає за конфіскацію активів росіян, які перебувають під санкціями, задля відшкодування збитків, заподіяних Росією у війні проти України. Таку позицію очільник ЄР озвучив в ексклюзивному інтерв'ю інформагенції "Інтерфакс-Україна". "Особисто я абсолютно переконаний, що вкрай важливо не лише заморозити активи, але й уможливити їхню конфіскацію, зробити їх доступними для відновлення країни. Це моє особисте переконання", - заявив Мішель.

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Департамент охоронної поліції Естонії повідомив, що ухвалив рішення "з міркувань безпеки" вислати з країни одного з організаторів місцевої акції "Безсмертний полк" Олексія Єсакова. У поліції вважають, що Єсаков протягом кількох років розпалював національний розбрат, поширював кремлівську пропаганду, виправдовував російське вторгнення в Україну, брав участь у контрабанді у Східній Україні.

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Президент України Володимир Зеленський попрохав генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша допомогти з евакуацією всіх поранених із металургійного комбінату "Азовсталь". Згідно з повідомленням Офісу президента, під час телефонної розмови Зеленський висловив подяку генеральному секретареві за його зусилля, які вже докладено для евакуації українських громадян з території комбінату. Також він поінформував Гутерріша про успішне проведення першого етапу евакуації, під час якого з "Азовсталі" вдалося вивезти 121 особу.

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Президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до народу Данії з нагоди річниці звільнення цієї скандинавської країни від нацистів, що сьогодні в Україні вирішується, як житимуть люди на європейському континенті. "Російська держава ще не готова зупинити війну. Там іще мріють про захоплення України та інших європейських країн. Там іще мріють про те, що свобода в Європі має зникнути. Але їхні мрії не повинні здійснитися. (…) Саме зараз і саме в Україні вирішується те, як житимуть люди на нашому континенті", - наголосив український президент. За його словами, ніхто не знає, скільки ще триватиме розв'язана Росією війна проти України. "Але вірю, що наш день звільнення наближається", - розповів Зеленський. Він також подякував данцям за зброю, санкції проти Росії та підтримку щодо вступу України до ЄС.

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До Запоріжжя прибули 344 евакуйовані з Маріуполя людини, повідомила віцепрем'єр-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Telegram. "Сьогодні у рамках маріупольського гуманітарного коридору евакуювали 344 людини. Це жінки, діти та літні люди з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака і Василівки. Усі вони щойно прибули в Запоріжжя. Ще одна наша маленька перемога", - написала Верещук. Урядовиця подякувала співробітникам ООН і МКЧХ. "Дякуємо співробітникам гуманітарної колони: водіям і співробітникам ДСНС. Маріупольська гуманітарна операція триває", - запевнила вона.

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