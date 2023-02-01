Ізраїль вивчає можливість надати Україні "Залізний купол"
Ольга Журавльова
20 хв. тому
Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розглядає питання надання військової допомоги Києву, в тому числі "Залізного купола" для захисту від повітряних атак.
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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розглядає можливість надання військової допомоги Україні. Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу CNN, опублікованому в середу, 1 лютого.
Його запитали, чи може Ізраїль надати Україні систему протиповітряної оборони "Залізний купол". "Я, безумовно, вивчаю це питання", - відповів Нетаньяху.
Він також підтвердив, що США перемістили в Україну запаси боєприпасів, які були розміщені в Ізраїлі. "США просто забрали величезну частину ізраїльських боєприпасів і передали їх Україні. Ізраїль також, чесно кажучи, діє у спосіб, який я не буду тут деталізувати, проти іранського виробництва зброї, яка використовується проти України", - додав він.
Нетаньяху готовий стати посередником у переговорах
Нетаньяху також заявив, що готовий розглянути пропозицію стати посередником у переговорах між Україною та Росією, якщо така надійде від обох сторін, а також від США. Він уточнив, що "не нав'язує свою кандидатуру", і що такі переговори мали би відбутися "в правильний час і за правильних обставин".
За словами політика, він уже отримував таку пропозицію незабаром після повномасштабного російського вторгнення в Україну, однак відхилив її, оскільки тоді був не прем'єром країни, а опозиційним політиком.
Раніше повідомлялося, що під час переговорів із владою Ізраїлю державний секретар США Ентоні Блінкен переконував, щоб ізраїльська сторона допомагала Україні не лише у гуманітарній галузі, а й у військовій. "Ми обговорили з Ізраїлем важливість надання підтримки всім потребам України: гуманітарним, економічним та в галузі безпеки", - заявив Блінкен на пресконференції в Єрусалимі 31 січня.
За словами держсекретаря, він також обговорив в Ізраїлі тему співпраці РФ та Ірану.
Тим часом у Києві готують знову відкрити посольство Ізраїля. Міністр закордонних справ країни Елі Коен планує незабаром відвідати Україну - вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ.