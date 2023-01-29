В Ірані дрони атакували військовий об'єкт

В міноборони Ірану стверджують, що атака була невдалою - один із дронів був збитий, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули, пошкодивши будівлю цеху.

Біля одного з об'єктів міністерства оборони Ірану в місті Ісфаган в ніч на неділю, 29 січня пролунали вибухи, повідомляє іранська інформаційна агенція IRNA. У міноборони країни заявили, що це була "невдала атака" дронів на один з промислових комплексів відомства.

У відомстві, заяву якого наводить агенція, стверджують, що один із дронів був збитий, а два інших потрапили в оборонні пастки і вибухнули, пошкодивши будівлю цеху. У відомстві не уточнюють, на який саме об'єкт була здійснена атака.

Окрім того, вночі сталася масштабна пожежа на нафтопереробному заводі (НПЗ) поблизу міста Тебріз на північному заході Ірану, повідомляє dpa. З вогнем боролися десятки пожежників, один з них зазнав поранень. За даними ЗМІ, причина пожежі поки невідома.

Водночас вночі в країні стався землетрус магнітудою 5,9 бала, який зачепив північно-західну частину країни. Наразі, як повідомляє IRNA, внаслідок землетрусу троє людей загинули, 816 - зазнали поранень.

Наразі у міністерстві оборони Ірану не повідомили, кого підозрюють у скоєнні нападу з використанням дронів.

Водночас, як зазначає AP, Іран та Ізраїль вже давно ведуть тіньову війну, в ході якої вже відбувалися таємні напади на іранські військові та ядерні об’єкти.

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Ядерна угода з Іраном

У 2015 році Іран, США, Росія, Китай, Німеччина, Франція та Великобританія, підписали спільний всеосяжний план дій, який передбачав виконання Тегераном низки кроків щодо обмеження його ядерної програми в обмін на скасування санкцій, запроваджених раніше США та ЄС.

Вашингтон в односторонньому порядку вийшов з угоди у травні 2018 року, після чого Тегеран відмовився виконувати частину зобов'язань у рамках Спільного всеосяжного плану дій (СВПД). США у відповідь посилили обмежувальні заходи проти Тегерана. Тим часом Тегеран продовжує збільшувати запаси урану, збагаченого до рівнів, які перевищують узгоджений СВПД.