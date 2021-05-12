 Про постачання Україні систем ″Залізний купол″ говорити зарано - Зеленський | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.09.2021

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Про постачання Україні систем "Залізний купол" говорити зарано - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський визнав, що говорити про можливість постачань США Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони "Залізний купол" говорити ще зарано.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський (архівне фото)

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 вересня, заявив, що ще зарано говорити про можливість постачань США Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони "Залізний купол".

"Я думаю, що ми з вами у ЗМІ чули і, можна сказати, деякі сигнали щодо ракетної підтримки України - ракетної програми. Я маю на увазі, щодо "Залізного купола" зарано ще говорити, але ви чули ці сигнали та меседжі від США", - сказав Зеленський у коментарі телеканалу "Дім", перебуваючи в Нью-Йорку.

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Раніше повідомлялося з посиланням на Politico, що деякі члени Конгресу США внесли до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік поправку, яка створить тиск на адміністрацію президента США Джо Байдена з метою продати або передати Україні нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема потенційну відправку батареї "Залізний купол" (Iron Dome), яку використовує армія США. Втім, у версії законопроєкту про оборону на 2022 фінансовий рік комітету Палати представників США не зазначена жодна конкретна система озброєнь, яку планують передати Україні, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що в травні міністр оборони України Андрій Таран допустив придбання Україною "чогось на кшталт" ізраїльської системи "Залізний купол" у рамках зусиль зі створення системи протиракетної оборони країни.

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Як працює ізраїльський "залізний купол" (12.05.2021)

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