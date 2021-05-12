Про постачання Україні систем "Залізний купол" говорити зарано - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 21 вересня, заявив, що ще зарано говорити про можливість постачань США Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони "Залізний купол".

"Я думаю, що ми з вами у ЗМІ чули і, можна сказати, деякі сигнали щодо ракетної підтримки України - ракетної програми. Я маю на увазі, щодо "Залізного купола" зарано ще говорити, але ви чули ці сигнали та меседжі від США", - сказав Зеленський у коментарі телеканалу "Дім", перебуваючи в Нью-Йорку.

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Раніше повідомлялося з посиланням на Politico, що деякі члени Конгресу США внесли до проєкту оборонного бюджету США на 2022 рік поправку, яка створить тиск на адміністрацію президента США Джо Байдена з метою продати або передати Україні нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема потенційну відправку батареї "Залізний купол" (Iron Dome), яку використовує армія США. Втім, у версії законопроєкту про оборону на 2022 фінансовий рік комітету Палати представників США не зазначена жодна конкретна система озброєнь, яку планують передати Україні, зазначає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що в травні міністр оборони України Андрій Таран допустив придбання Україною "чогось на кшталт" ізраїльської системи "Залізний купол" у рамках зусиль зі створення системи протиракетної оборони країни.