 Україна хоче придбати ″щось на кшталт″ ″Залізного купола″ - Таран | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.05.2021

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Україна хоче придбати "щось на кшталт" "Залізного купола" - Таран

Міністр оборони України Андрій Таран допустив придбання Україною "чогось на кшталт" ізраїльської системи "Залізний купол" у рамках зусиль зі створення системи протиракетної оборони країни.

Запуск ракети системи протиракетної оборони Ізраїлю Залізний купол

Запуск ракети системи протиракетної оборони Ізраїлю "Залізний купол"

Під час спілкування з журналістами у вівторок, 18 травня, глава міністерства оборони України Андрій Таран допустив придбання систем протиракетної оборони (ПРО) "на кшталт" "Залізного купола". Про це повідомляє пресслужба відомства з посиланням на слова міністра.

Таран вважає, що загострення конфлікту між Ізраїлем та Сектором Гази показалоактуальність систем протиракетної оборони. "Міністр оборони України не виключив можливість придбання чогось на кшталт "Залізного купола" і для забезпечення протиракетного захисту нашої держави", - зазначається на сайті міністерства оборони України.

Також Таран розповів, що минулого року його відомство розпочало "певні дії" зі створення протиракетної оборони України. Щоправда, в повідомленні не конкретизується, про які саме дії йдеться.

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Таран говорить про виробництво вертольотів в Україні

Ці слова міністр оборони озвучив під час робочої поїздки разом з віцепрем'єр-міністром Олегом Уруським до підприємств "АвтоКрАЗ" і "Мотор Січ".

При цьому Таран привіз до Запоріжжя, де знаходиться останнє з двох підприємств, наказ про прийняття на постачання Збройних сил України (ЗСУ) лопатей гвинта для вертольотів типу Мі-24. При цьому міністр назвав освоєння технологій та розроблення металевих лопатей для військових гелікоптерів особливо важливим напрямком робіт.

"Зараз реалізується наступний етап освоєння замкнутого циклу виробництва вертольотів в Україні, що дозволить уникнути залежності від Росії", - пояснив Таран.

Вертоліт Мі-24 Збройних сил України

Вертоліт Мі-24 Збройних сил України

Таран хоче ПДЧ НАТО вже цього року

Раніше міністр оборони України заявляв, що першочерговим пріоритетом українського політичного керівництва є отримання Плану дії щодо членства (ПДЧ) в Північноатлантичному альянсі (НАТО) цьогоріч.

На думку очільника українського міністерства оборони, найбільш переконливим і дієвим механізмом донесення до Москви позиції міжнародної спільноти є "прискорення виконання рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року щодо нашого членства в Альянсі".

"Євроатлантична інтеграція є запорукою суверенітету і територіальної цілісності України. Від такого рішення виграють як Україна, так і НАТО", - заявив міністр оборони 10 квітня.

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Як працює ізраїльський "залізний купол" (12.05.2021)

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