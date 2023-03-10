Що треба знати про російські гіперзвукові ракети "Кинджал"

Росія вже неодноразово застосовувала для обстрілів України свою гіперзвукову зброю. Такі ракети летять з надзвичайною швидкістю та можуть довше, ніж звичайні балістичні бути непомітними для радарів.

Цього тижня Росія знову здійснила ракетну атаку на цілі по всій Україні. В українському міноборони згодом підтвердили, що під час останнього ракетного удару армія РФ використала, зокрема, й гіперзвукові ракети "Кинджал". Москва застосовує гіперзвукові ракети ще з перших тижнів війни у 2022 році. Чому їх вважають особливим видом зброї?

Чи можна вважати гіперзвукові ракети непереможною зброєю?

"Непереможні" - саме так у 2018 році президент Росії Володимир Путін назвав гіперзвукові ракети, представляючи цей арсенал.

Можливо, ця характеристика перебільшена, призначена для пропагандистських цілей, але є у ній і частка правди. Гіперзвукові ракети відрізняються від звичайної балістичної зброї тим, що системам протиракетної оборони складніше їх виявити. Справа у швидкості та висоті.

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Гіперзвукові ракети літають у п'ять-десять разів швидше за швидкість звуку - від 5 до 10 Махів. Фіксованої швидкості звуку немає, адже вона залежить від низки змінних, а саме від середовища та температури середовища, через яке рухається об'єкт або звукова хвиля.

Для порівняння: комерційний літак Concorde літав приблизно вдвічі швидше за швидкість звуку. Він був надзвуковим літаком з максимальною швидкістю 2180 км. на годину, або 2,04 Маха. Таким чином, гіперзвукова швидкість є вищою принаймні на три ступені.

Гіперзвукові ракети, які Росія використовувала під час ударів по Україні, відомі як "Кинджал". Їхня довжина становить 8 метрів. Деякі експерти кажуть, що цей тип ракети летить зі швидкістю 6000 кілометрів на годину, а це приблизно 5 Махів. Інші кажуть, що вони літають зі швидкістю 9 або навіть 10 Махів.

У будь-якому випадку, це швидкі ракети. Навіть настільки, що "повітряний тиск перед зброєю утворює плазмову хмару під час її руху, поглинаючи радіохвилі", пояснюють експерти зі зброї на американському сайті Military.com.

Через це "Кинджал" та іншу гіперзвукову зброю дуже важко виявити радіолокаційними системами, тим більше через політ на низькій висоті.

Низька висота

Гіперзвукові ракети літають на набагато нижчій висоті, ніж звичайні балістичні ракети.

Цей МіГ-31 також оснащений ракетами "Кинджал" Фото: Vadim Savitsky/Russian Defence Ministry/picture alliance

Вони рухаються так званою низькоатмосферно-балістичною траєкторією. Це означає, що до того моменту, коли радар системи протиракетної оборони зафіксує їх, вони вже настільки близькі до цілі, що в багатьох випадках перехопити їх уже занадто пізно. Крім того, гіперзвукові ракети можуть змінювати траєкторію під час польоту.

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Який радіус ураження?

Гіперзвукові ракети, які використовує Росія в Україні, запускаються з літаків. Гіперзвукова зброя також може бути морського базування і встановлюватися на кораблях і підводних човнах. Ці ракети можуть бути оснащеними ядерними боєголовками.

"Кинджал" може вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів. Інші гіперзвукові ракети мають радіус ураження близько 1000 кілометрів.

З розміщенням гіперзвукових ракет на території ексклаву Калінінградської області, у радіусі ураження опиняється низка європейських столиць. Калінінград відділений від материкової частини Росії і межує з Польщею, Литвою та Балтійським морем. До столиці Німеччини Берліна менше 600 кілометрів.

Але деякі аналітики кажуть, що, незважаючи на переваги гіперзвукових ракет перед звичайною балістичною зброєю, Росія не використовуватиме їх безрозбірно. Генерал ВПС США Глен Д. Ван Херк у травні 2022 року заявив на засіданні підкомітету з питань збройних сил Сенату США, що Росія має "проблеми з точністю деяких своїх гіперзвукових ракет" в Україні.