Російська лазерна зброя: чи вона справді існує?

Високосучасний лазерний комплекс "Задира" було начебто застосовано для збиття українських дронів, заявив нещодавно заступник голови російського уряду Юрій Борисов. Він також розхвалював російське лазерне озброєння "Пересвет", яке хоч і не можна збивати безпілотники, але буцімто здатне "засліплювати" ворожі супутникові і розвідувальні системи та робити їх таким чином непрацездатними. За словами Борисова, дальність ураження "Пересвета" становить 1500 кілометрів над поверхнею Землі. Утім, військові експерти висловлюють сумніви у правдивості заяв із Москви.

Що таке лазерна зброя?

Лазерна зброя створює промінь концентрованого світла, здатний нагріти об'єкт до тисяч градусів за Цельсієм та у такий спосіб спалити його. Високоенергетичний лазер може випалити дірки в товстій сталевій пластині протягом кількох секунд. Промені поширюються зі швидкістю світла, мають набагато більший радіус дії ніж звичайні ракети та здатні вражати цілі з надзвичайною точністю.

Віцепрем'єр Росії Юрій Борисов

Таке озброєння може застосовуватися таємно, адже поширення лазерних променів відбувається майже беззвучно. Але передусім лазерна зброя дешева у порівнянні з конвенційною, адже для пострілу променем потрібна лише енергія, але не потрібні снаряди. За даними нідерландської дослідницької організації TNO, яка працює над розробками технологій лазерного озброєння, один постріл їхньої системи коштує менше ніж один євро.

Усі ці фактор роблять лазерну зброю привабливою для армій в усьому світі. Минулого літа армія США повідомила, що випробовувала лазерну зброю під час одних із навчань. У квітні ізраїльський прем'єр-міністр Нафталі Беннет повідомив у Twitter, що армія країни випробувала "першу в світі" лазерну систему озброєння, яка може уражати дрони, ракети та міномети.

Згідно з повідомленнями у ЗМІ, багато інших країн також розробляють власні проєкти лазерного озброєння, зокрема Франція, Великобританія та Китай.

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Чи застосовує Росія лазерну зброю в Україні?

"Різні країни вивчають технологію та можливість застосування цього типу зброї. Можливо, Росія є однією з цих країн, - каже речник TNO Маартен Лертцер у розмові з DW. - Але такі проєкти зазвичай секретні, тож у нас немає інформації про те, на якому етапі вони зараз". Речник Пентагону Джон Кірбі під час пресконференції минулої п'ятниці повідомив, що США "не мають інформації про застосування лазерів, принаймні лазерної зброї, в Україні".

Якщо в Росії справді є лазерна зброя, то вона може стати в нагоді Москві у боротьбі з однією з найбільших загроз в Україні - дронами. За їхньою допомогою українській армії неодноразово вдавалося завдавати значних втрат російським військам. Крім дронів, наданих країнами НАТО, українці постійно завдавали ударів по російських цілях з власних БПЛА.

Дрони - одна з найбільших загроз для Росії у війні проти України

Борисов нещодавно повідомив, що "Задира" вже збила один український дрон із відстані п'яти кілометрів. За російськими даними, її зброя здатна також знищувати супутники, камери та детектори. Лазери також здатні на довгий час осліплювати солдатів. Але застосовувати цю функцію за міжнародним правом заборонено з 1995 року.

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Жарти про буцімто "диво-зброю"

Генерал-майор австралійської армії у відставці Мік Раян застеріг у коментарі для Washington Post від того, аби серйозно сприймати заяви Москви. Український президент Володимир Зеленський заперечив застосування Росією лазерної зброї в одному зі своїх відеозвернень. За його словами, такі заяви з боку Москви "однозначно свідчать про повний провал вторгнення". Український президент вважає, що це свідчить про те, що Кремль "боїться визнати катастрофічні помилки на найвищому рівні державного та військового керівництва".

Він пожартував над російським керівництвом через буцімто наявну в нього "диво-зброю" та порівняв його заяви з пропагандою нацистської Німеччини про зброю, якої не існувало (вундерваффе - Ред.), під час Другої світової війни як метод психологічної війни.

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