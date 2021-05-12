 У США заявили про успішне випробування гіперзвукової зброї | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.05.2022

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Новини

У США заявили про успішне випробування гіперзвукової зброї

За даними американських ВПС, запуск гіперзвукової ракети AGM-183A було здійснено 14 травня на півдні Каліфорнії. Швидкість ракети вп'ятеро перевищила швидкість звуку.

Запуск американської ракети (фото з архіву)

Запуск американської ракети (фото з архіву)

Військово-повітряні сили США у понеділок, 16 травня, повідомили про успішне проведення випробування гіперзвукової ракети AGM-183A ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon). Стратегічний бомбардувальник Boeing B-52H Stratofortress 14 травня випустив ракету біля південного узбережжя штату Каліфорнія, йдеться у повідомленні ВПС США.

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"Після відділення від літака блок ARRW спалахнув і горів протягом очікуваного часу, досягнувши гіперзвукової швидкості, яка в п'ять разів перевищує швидкість звуку", - наголошується в документі.

Чиновники США звинувачують РФ у застосуванні гіперзвукової зброї в Україні

США - не єдина країна, яка займається розробкою гіперзвукової зброї, швидкість і маневреність якої ускладнюють її відстеження та перехоплення, пише агентство Reuters.

Американські військові чиновники заявляли про використання Росією гіперзвукових ракет під час бойових дій на території України, а також проведення випробувань гіперзвукової зброї Китаєм. Міністерство закордонних справ КНР у жовтні спростувало повідомлення про подібні випробування.

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