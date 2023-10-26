Випускати "Кинджали" РФ допомагають європейські фірми - ЗМІ

Виробники "Кинджалів" досі не потрапили під санкції та імпортують напряму з ЄС обладнання і компоненти для ракет. Особливо багато постачань - з Німеччини, пише The Insider.

Підрядники підприємств, які випускають "Кинджал" - найнебезпечнішу з керованих російських ракет, що використовується РФ у війні проти України, - досі уникають європейських санкцій та імпортують товари напряму з різних країн Європейського Союзу, зокрема з Німеччини. Про це йдеться в розслідуванні видання The Insider від 25 жовтня.

"Кинджали" виробляє корпорація "Конструкторське бюро машинобудування" ("КБМ") з підмосковної Коломни, що входить до російської державної корпорації "Ростех". Це ж підприємство виробляє не тільки "Кинджали", а й "Іскандери".

"Конструкторське бюро машинобудування" очолює Сергій Пітіков. Його донька та онуки, за інформацією The Insider, живуть у Швеції, яка готується вступити в НАТО. Дочка глави "КБМ" Майя Пітікова заявила журналістам, що "путінський режим веде злочинну, криваву, безглузду війну", проте говорити про свого батька відмовилася.

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Особливо багато постачань - з Німеччини

Крім компаній з Німеччини, компоненти та обладнання постачають фірми з Польщі, Литви, Латвії, Бельгії, Великобританії та США, але постачань з Німеччини особливо багато, зазначається в розслідуванні.

Токарні верстати для виробництва ракет поставляє партнер німецької компанії "KEB" - "KEB-Рус", який імпортує, наприклад, кабелі. З Німеччини в Росію надходять також котушки та стрічки для захисного пакування електронних компонентів - їх відправляє Advantek GmbH.

Крім європейських компонентів, у ракетах використовуються американські чіпи. Їх російський виробник отримує не непряму, а з Китаю. Ввозить їх московська компанія "ЕТС Електронікс", створена у 2021 році, яка теж не перебуває під санкціями.

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