Зеленський: РФ дістає складові ракет від партнерів України
Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів запровадити санкції проти компаній, які постачають компоненти для російських ракет чи є посередниками для цього.
"На жаль, Росія досі має змогу отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, зокрема компаніями з деяких країн-партнерів. Різними шляхами ці компоненти потім постачають у Росію. Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, які вдарили по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній - переважно мікроелектроніка - вироблені в інших країнах", - наголосив він у відеозверненні за підсумками доби 13 червня.
За словами Зеленського, у вівторок відбулася зустріч представників України з дипломатами цих країн, і вони мають список компаній, які постачають компоненти до РФ. Президент України закликав їх до "жорсткої реакції". "Це однозначно дешевше - один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові й нові ракети для протиповітряної оборони (ППО)", - зазначив він.
За необхідність санкцій висловився і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, по Кривому Рогу росіяни вдарили ракетою Х-101, випущеною в РФ у квітні цього року. "Росія користується недоліками запроваджених обмежень і обходить санкції за допомогою посередників, зокрема, третіх країн", - наголосив він.
Глава Офісу Зеленського переконаний, що нинішніх санкційних заходів недостатньо і вони мають посилюватися. "Група Макфола-Єрмака готує документ, що досліджує ситуацію з надходженням мікроелектроніки та інших компонентів до РФ з конкретними рекомендаціями щодо обмежень", - написав він у Telegram.
Західні запчастини у дронах
На початку червня секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що у збитих в Україні російських дронах Shahed іранського виробництва виявили запчастини з країн-партнерів.
"Ми маємо в наявності майже цілий Shahed. Так сталося, що приземлили неодноразово наші військові цю залізну мерзоту, яка несе смерть нашим громадянам. Розібрали і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ані в Ірані, ані в Росії. Зараз будемо дуже ретельно розбиратися з цим питанням, звертатися у відповідні інституції для того, щоб поставити крапку", - казав він.
Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо прогрес у питанні запровадження санкцій проти російських підприємств-виробників ракет і дронів надалі буде повільним, то "доведеться вивести відвертість цієї публічної розмови на ще вищий рівень з конкретними країнами".
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