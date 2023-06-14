Зеленський: РФ дістає складові ракет від партнерів України

РФ досі отримує критичні складові для виробництва ракет від компаній з деяких країн-партнерів України. У ракеті, що вдарила по Кривому Рогу, 50 іноземних компонентів. Володимир Зеленський закликає партнерів до санкцій.

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів запровадити санкції проти компаній, які постачають компоненти для російських ракет чи є посередниками для цього.

"На жаль, Росія досі має змогу отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, зокрема компаніями з деяких країн-партнерів. Різними шляхами ці компоненти потім постачають у Росію. Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, які вдарили по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній - переважно мікроелектроніка - вироблені в інших країнах", - наголосив він у відеозверненні за підсумками доби 13 червня.

За словами Зеленського, у вівторок відбулася зустріч представників України з дипломатами цих країн, і вони мають список компаній, які постачають компоненти до РФ. Президент України закликав їх до "жорсткої реакції". "Це однозначно дешевше - один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові й нові ракети для протиповітряної оборони (ППО)", - зазначив він.

За необхідність санкцій висловився і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, по Кривому Рогу росіяни вдарили ракетою Х-101, випущеною в РФ у квітні цього року. "Росія користується недоліками запроваджених обмежень і обходить санкції за допомогою посередників, зокрема, третіх країн", - наголосив він.

Глава Офісу Зеленського переконаний, що нинішніх санкційних заходів недостатньо і вони мають посилюватися. "Група Макфола-Єрмака готує документ, що досліджує ситуацію з надходженням мікроелектроніки та інших компонентів до РФ з конкретними рекомендаціями щодо обмежень", - написав він у Telegram.

Західні запчастини у дронах

На початку червня секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що у збитих в Україні російських дронах Shahed іранського виробництва виявили запчастини з країн-партнерів.

"Ми маємо в наявності майже цілий Shahed. Так сталося, що приземлили неодноразово наші військові цю залізну мерзоту, яка несе смерть нашим громадянам. Розібрали і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ані в Ірані, ані в Росії. Зараз будемо дуже ретельно розбиратися з цим питанням, звертатися у відповідні інституції для того, щоб поставити крапку", - казав він.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо прогрес у питанні запровадження санкцій проти російських підприємств-виробників ракет і дронів надалі буде повільним, то "доведеться вивести відвертість цієї публічної розмови на ще вищий рівень з конкретними країнами".

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