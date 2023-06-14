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Зеленський: РФ дістає складові ракет від партнерів України

Роман Губа
4 год. тому

РФ досі отримує критичні складові для виробництва ракет від компаній з деяких країн-партнерів України. У ракеті, що вдарила по Кривому Рогу, 50 іноземних компонентів. Володимир Зеленський закликає партнерів до санкцій.

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Зібрані уламки російських ракет у Харкові
Зібрані уламки російських ракет у ХарковіФото: Libkos/AP/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський закликав міжнародних партнерів запровадити санкції проти компаній, які постачають компоненти для російських ракет чи є посередниками для цього. 

"На жаль, Росія досі має змогу отримувати критичні компоненти для виробництва ракет, які створені компаніями з різних країн світу, зокрема компаніями з деяких країн-партнерів. Різними шляхами ці компоненти потім постачають у Росію. Якщо взяти, до прикладу, одну з ракет, які вдарили по Кривому Рогу, то близько 50 компонентів у ній - переважно мікроелектроніка - вироблені в інших країнах", - наголосив він у відеозверненні за підсумками доби 13 червня.

За словами Зеленського, у вівторок відбулася зустріч представників України з дипломатами цих країн, і вони мають список компаній, які постачають компоненти до РФ. Президент України закликав їх до "жорсткої реакції". "Це однозначно дешевше - один раз і назавжди перекрити для терористів шляхи постачання компонентів для терору, ніж постійно витрачати нові й нові ракети для протиповітряної оборони (ППО)", - зазначив він.

За необхідність санкцій висловився і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. За його словами, по Кривому Рогу росіяни вдарили ракетою Х-101, випущеною в РФ у квітні цього року. "Росія користується недоліками запроваджених обмежень і обходить санкції за допомогою посередників, зокрема, третіх країн", - наголосив він.

Глава Офісу Зеленського переконаний, що нинішніх санкційних заходів недостатньо і вони мають посилюватися. "Група Макфола-Єрмака готує документ, що досліджує ситуацію з надходженням мікроелектроніки та інших компонентів до РФ з конкретними рекомендаціями щодо обмежень", - написав він у Telegram.

Західні запчастини у дронах

На початку червня секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов заявив, що у збитих в Україні російських дронах Shahed іранського виробництва виявили запчастини з країн-партнерів

"Ми маємо в наявності майже цілий Shahed. Так сталося, що приземлили неодноразово наші військові цю залізну мерзоту, яка несе смерть нашим громадянам. Розібрали і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ані в Ірані, ані в Росії. Зараз будемо дуже ретельно розбиратися з цим питанням, звертатися у відповідні інституції для того, щоб поставити крапку", - казав він.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що якщо прогрес у питанні запровадження санкцій проти російських підприємств-виробників ракет і дронів надалі буде повільним, то "доведеться вивести відвертість цієї публічної розмови на ще вищий рівень з конкретними країнами".

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