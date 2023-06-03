  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

Данілов: У "шахедах" виявили запчастини країн-партнерів

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Україна знайшла в збитих російських дронах іранського виробництва запчастини країн-партнерів, вироблені напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

https://p.dw.com/p/4S9J7
Уламки збитого в Києві 8 травня "шахеда"
Уламки збитого в Києві 8 травня "шахеда"Фото: Oleksandr Khomenko/REUTERS

У збитих в Україні російських дронах Shahed іранського виробництва виявили запчастини з країн-партнерів, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Ми маємо в наявності майже цілий Shahed. Так сталося, що приземлили неодноразово наші військові цю залізну мерзоту, яка несе смерть нашим громадянам. Розібрали і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ані в Ірані, ані в Росії. Зараз будемо дуже ретельно розбиратися з цим питанням, звертатися у відповідні інституції для того, щоб поставити крапку", - сказав він в ефірі національного телемарафону ввечері 2 червня.

Данілов зазначив, що "свого часу, коли дехто готувався до цієї війни", у компаній заздалегідь закупили запчастини виробництва 2019-2021 років. "Але це, тим не менш, не знімає певних процесів, які й зараз перебувають на контролі і доповідалися на засіданні Ставки верховного головнокомандувача", - наголосив секретар РНБО.

Читайте також: Рада погодила запровадження санкцій проти Ірану на 50 років

МЗС: Санкції проти виробників ракет і дронів з РФ - повільні

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо прогрес у питанні запровадження санкцій проти російських підприємств-виробників ракет і дронів надалі буде повільним, то "доведеться вивести відвертість цієї публічної розмови на ще вищий рівень з конкретними країнами".

"Ми працювали на всіх майданчиках, закликали, передавали списки з 36 компаній російського військово-промислового комплексу. Це був листопад. З того списку, що ми просили запровадити, відверто скажу, лише мала частина компаній потрапила під санкції. Що ми бачимо? Безперервні ракетні атаки та атаки дронами (...) Нехай тоді колеги публічно пояснюють своїм громадянам, громадянам України, у чому проблема застосувати санкції проти російського заводу, який клепає ракети, якими вбивають українців", - сказав міністр на спільному брифінгу з естонським колегою Маргусом Цахкном у Києві пізно ввечері в п'ятницю.

Росія утретє за добу атакувала Київ: є жертви і руйнування

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Росія намагається отримати від Ірану досконаліші й потужніші дрони, кажуть у США

Білий дім: РФ прагне придбати в Ірану додаткові сучасні безпілотники

Білий дім: РФ прагне придбати в Ірану додаткові сучасні безпілотники

Росія та Іран "розширюють своє безпрецедентне військове партнерство", наголошують у Білому домі. Вашингтон готує заходи, щоби запобігти подальшій військовій співпраці Москви й Тегерана.
Політика15 травня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто запропонував Україні та Росії свій "мирний план".

Новий мирний план: Індонезія пропонує "референдум" в Україні

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Місто-рятівник: як війна змінила польський Жешув

Місто-рятівник: як війна змінила польський Жешув

Конфлікти20 год. тому02:53 хв.
external

Робота в Німеччині: чи важко українцям працевлаштуватись

Робота в Німеччині: чи важко українцям працевлаштуватись

Суспільство24 год. тому12:52 хв.
Єнс Столтенберг і Володимир Зеленський у Києві

Київ хоче в НАТО. Запросять чи запропонують альтернативу?

Київ хоче в НАТО. Запросять чи запропонують альтернативу?

Конфлікти18 год. тому
Патрони на озброєнні німецького Бундесверу

"Воєнна економіка" у ЄС? Наскільки реальна ця перспектива

"Воєнна економіка" у ЄС? Наскільки реальна ця перспектива

Економіка22 год. тому
external

Військові ЗСУ під Бахмутом: "Двох покладеш - інші втечуть"

Військові ЗСУ під Бахмутом: "Двох покладеш - інші втечуть"

Конфлікти23 год. тому02:47 хв.
external

Сучасне укриття замість старого підвалу

Сучасне укриття замість старого підвалу

Панорама2 червня 2023 р.04:37 хв.
На головну сторінку