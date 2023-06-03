Данілов: У "шахедах" виявили запчастини країн-партнерів

У збитих в Україні російських дронах Shahed іранського виробництва виявили запчастини з країн-партнерів, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов.

"Ми маємо в наявності майже цілий Shahed. Так сталося, що приземлили неодноразово наші військові цю залізну мерзоту, яка несе смерть нашим громадянам. Розібрали і, на жаль, виявили там частини, які не виробляються ані в Ірані, ані в Росії. Зараз будемо дуже ретельно розбиратися з цим питанням, звертатися у відповідні інституції для того, щоб поставити крапку", - сказав він в ефірі національного телемарафону ввечері 2 червня.

Данілов зазначив, що "свого часу, коли дехто готувався до цієї війни", у компаній заздалегідь закупили запчастини виробництва 2019-2021 років. "Але це, тим не менш, не знімає певних процесів, які й зараз перебувають на контролі і доповідалися на засіданні Ставки верховного головнокомандувача", - наголосив секретар РНБО.

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МЗС: Санкції проти виробників ракет і дронів з РФ - повільні

Своєю чергою міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що якщо прогрес у питанні запровадження санкцій проти російських підприємств-виробників ракет і дронів надалі буде повільним, то "доведеться вивести відвертість цієї публічної розмови на ще вищий рівень з конкретними країнами".

"Ми працювали на всіх майданчиках, закликали, передавали списки з 36 компаній російського військово-промислового комплексу. Це був листопад. З того списку, що ми просили запровадити, відверто скажу, лише мала частина компаній потрапила під санкції. Що ми бачимо? Безперервні ракетні атаки та атаки дронами (...) Нехай тоді колеги публічно пояснюють своїм громадянам, громадянам України, у чому проблема застосувати санкції проти російського заводу, який клепає ракети, якими вбивають українців", - сказав міністр на спільному брифінгу з естонським колегою Маргусом Цахкном у Києві пізно ввечері в п'ятницю.