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Будівля Верховної РадиФото: ukrin/dpa/picture alliance
ПолітикаУкраїна

Рада погодила запровадження санкцій проти Ірану на 50 років

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Парламентарі 328 голосами підтримали запровадження санкцій проти Ірану терміном на 50 років. Обмеження, зокрема, передбачають заборону інвестицій в Іран та торгівлі товарами військового призначення.

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Верховна Рада України у понеділок, 29 травня, погодила постанову про затвердження рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо запровадження санкцій проти Ірану терміном на 50 років. Це випливає зі сайту парламенту.

За відповідне рішення проголосували 328 народних депутатів України, повідомив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк у Telegram. Санкції набувають чинності з моменту ухвалення парламентом.

Напередодні з пропозицією схвалити рішення про санкції проти Ірану до Ради звернувся президент України Володимир Зеленський. У проєкті постанови сказано, що РНБО ухвалила рішення щодо антиіранських санкцій 27 травня на підставі пропозицій Кабінету Міністрів України, надісланих наприкінці квітня. Того ж дня Зеленський підтримав його своїм указом. "Застосувати строком на 50 років секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до Ісламської республіки Іран", - йдеться у документі.

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Санкції передбачають:

- заборону торгівлі з Іраном товарами військового призначення та подвійного використання;

- припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезення іранцями цих товарів територією України;

- зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань перед резидентами Ірану за вищевказаними операціями;

- запобігання виведенню капіталів іранцями за межі України;

- заборону передачі іранцям технологій та прав на об'єкти інтелектуальної власності;

- заборону інвестицій в Іран;

- зупинення обслуговування електронних платежів (переказів, здійснення розрахунків і видачі готівки), емітованих резидентами Ірану;

- заборону реєстрації міжнародних платіжних систем, пов'язаних з Іраном тощо.

Тегеран звинувачує Зеленського в "антиіранській пропаганді"

Напередодні міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Зеленського в "антиіранській пропаганді" через його звернення до іранців щодо постачання їхньою владою безпілотників Росії для війни проти України.

Влада Ірану тривалий час заперечувала передачу РФ своїх ударних дронів-камікадзе Shahed, але згодом визнала, що "надала невелику кількість", хоча переконує, що зробила це ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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