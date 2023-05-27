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Іранський дрон-камікадзе Shahed-136Фото: Aleksandr Gusev/Pacific Press/picture alliance
КонфліктиУкраїна

Тегеран звинуватив Зеленського в "антиіранській пропаганді"

Віолетта Чайковська
2 год. тому

Після звернення президента України до народу Ірану в МЗС Ісламської Республіки заявили, що Зеленський займається інформаційною війною, прагнучи отримати більше зброї та грошей від Заходу.

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Міністерство закордонних справ Ірану звинуватило в суботу, 27 травня, президента України Володимира Зеленського в "антиіранській пропаганді" через його заклик припинити постачання безпілотників до Росії, повідомляє агентство Reuters.

"Повторення українським президентом претензій до Ісламської Республіки Іран відповідає антиіранській пропаганді та інформаційній війні, спрямованій на залучення якомога більшої кількості зброї та фінансової допомоги від західних країн", - заявив речник міністерства Насер Канаані в повідомленні, поширеному іранськими ЗМІ.

Він також додав, що "Україна відмовляється дозволити незалежне розслідування цих заяв".

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Зеленський: Люди Ірану не мають бути зі злом

24 травня у своєму щоденному зверненні за підсумком доби Зеленський заявив, що Росія атакувала Україну загалом 1160 іранськими дронами типу Shahed, 900 з яких вдалося збити.

Він також звернувся до народу Ірану: "Просте запитання: а для чого вам бути співучасниками російського терору? Чому ви на боці держави-зла? Світ же бачить, що відбувається, і ви всі в Ірані бачите. Підтримку зла неможливо заперечувати".

"Коли іранський дрон убиває вагітну українську дівчину разом з її чоловіком у них удома, то для чого це вам, матері й батьки в Ірані? Коли ваш "шахед" б'є по гуртожитку з нашими студентами, люди гинуть, починається пожежа, на місце прибувають рятувальники, і за кілька хвилин б'є другий "шахед", забираючи життя уже тих, хто рятував життя інших. Для чого такі цинічні вбивства Ірану? Руками Росії, але вашою, вашою зброєю", - сказав він.

Зеленський висловив переконання, що народ Ірану "має бути на іншому боці історії - не зі злом". "Люди Ірану могли б жити зовсім інакше, якби вас не ставили на один бік із таким злом, як російська агресія. Ваші "шахеди", які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що людей Ірану штовхають ще глибше й глибше на темний бік історії", - сказав він.

Нагадаємо, що влада Ірану довгий час заперечувала постачання Росії безпілотників, а згодом визнала, що "надала невелику кількість", але переконує, що зробила це ще до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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