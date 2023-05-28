Україна підготувала санкції проти Ірану на 50 років

Зеленський просить Верховну Раду затвердити рішення РНБО про запровадження санкцій проти Ірану на пів століття.

Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді схвалити рішення про запровадження санкцій проти Ірану на 50 років. Відповідний проєкт постанови був зареєстрований на сайті парламенту 27 травня. Його текст оприлюднили в неділю, 28 травня.

Відповідно до українського законодавства, рішення про санкції щодо іноземної держави приймається Радою національної безпеки та оборони (РНБО), вводиться в дію указом президента України та затверджується після його видання Радою протягом 48 годин.

У проєкті постанови сказано, що РНБО ухвалила рішення щодо антиіранських санкцій 27 травня на підставі пропозицій Кабінету Міністрів, надісланих наприкінці квітня. Того ж дня Зеленський підтримав його своїм указом. "Застосувати строком на 50 років секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до Ісламської республіки Іран", - йдеться у документі.

Які санкції Україна хоче накласти на Іран на пів століття

Санкції передбачають:

заборону торгівлі з Іраном товарами військового призначення та подвійного використання;

припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезення іранцями цих товарів територією України;

зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань перед резидентами Ірану за вищевказаними операціями;

запобігання виведенню капіталів іранцями за межі України;

заборону передачі іранцям технологій та прав на об'єкти інтелектуальної власності;

заборону інвестицій в Іран;

зупинення обслуговування електронних платежів (переказів, здійснення розрахунків і видачі готівки), емітованих резидентами Ірану;

заборону реєстрації міжнародних платіжних систем, пов'язаних з Іраном тощо.

Санкції набудуть чинності з дня прийняття Радою постанови.

Тегеран звинувачує Зеленського в "антиіранській пропаганді"

Напередодні міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Зеленського в "антиіранській пропаганді" через його звернення до іранців щодо постачання їхньою владою безпілотників Росії для війни проти України.

Влада Ірану довгий час заперечувала передачу РФ своїх ударних дронів-камікадзе Shahed, але згодом визнала, що "надала невелику кількість", хоча переконує, що зробила це ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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