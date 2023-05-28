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КонфліктиУкраїна

Україна підготувала санкції проти Ірану на 50 років

Ольга Журавльова | Віолетта Чайковська
29 хв. тому

Зеленський просить Верховну Раду затвердити рішення РНБО про запровадження санкцій проти Ірану на пів століття.

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Президент України Володимир Зеленський пропонує Верховній Раді схвалити рішення про запровадження санкцій проти Ірану на 50 років. Відповідний проєкт постанови був зареєстрований на сайті парламенту 27 травня. Його текст оприлюднили в неділю, 28 травня.

Відповідно до українського законодавства, рішення про санкції щодо іноземної держави приймається Радою національної безпеки та оборони (РНБО), вводиться в дію указом президента України та затверджується після його видання Радою протягом 48 годин.

У проєкті постанови сказано, що РНБО ухвалила рішення щодо антиіранських санкцій 27 травня на підставі пропозицій Кабінету Міністрів, надісланих наприкінці квітня. Того ж дня Зеленський підтримав його своїм указом. "Застосувати строком на 50 років секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до Ісламської республіки Іран", - йдеться у документі.

Які санкції Україна хоче накласти на Іран на пів століття

Санкції передбачають: 

  • заборону торгівлі з Іраном товарами військового призначення та подвійного використання;
  • припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезення іранцями цих товарів територією України;
  • зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань перед резидентами Ірану за вищевказаними операціями;
  • запобігання виведенню капіталів іранцями за межі України;
  • заборону передачі іранцям технологій та прав на об'єкти інтелектуальної власності;
  • заборону інвестицій в Іран;
  • зупинення обслуговування електронних платежів (переказів, здійснення розрахунків і видачі готівки), емітованих резидентами Ірану;
  • заборону реєстрації міжнародних платіжних систем, пов'язаних з Іраном тощо.

Санкції набудуть чинності з дня прийняття Радою постанови.

Тегеран звинувачує Зеленського в "антиіранській пропаганді"

Напередодні міністерство закордонних справ Ірану звинуватило Зеленського в "антиіранській пропаганді" через його звернення до іранців щодо постачання їхньою владою безпілотників Росії для війни проти України.

Влада Ірану довгий час заперечувала передачу РФ своїх ударних дронів-камікадзе Shahed, але згодом визнала, що "надала невелику кількість", хоча переконує, що зробила це ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Читайте також: День Києва: РФ атакувала рекордною кількістю іранських дронів

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